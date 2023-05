Avance de "Hijos del Desierto": Sospechan del vínculo entre Antonia y las muertes de Eloy y Cárdenas

29 may. 2023 - 23:45 hrs.

El martes 30 de mayo se emitirá un nuevo capítulo de la teleserie nocturna de Mega, "Hijos del Desierto".

En las escenas del próximo episodio se pudo ver que un testigo clave irá a entregar su testimonio a la policía por la muerte de Hipólito Cárdenas (Rodrigo Soto), revelando que vio a Eloy (Roberto Farías) y su gente, golpeando al gobernador.

Ir a la siguiente nota

Sospechan del rol de Antonia en muerte de Eloy y Cárdenas

Pedro Ramírez (Gastón Salgado) y "La Gato" (Carmen Zabala) llegarán hasta el Pirandelli para hablar con Beto, quien les explicará el porqué retomó la batuta del centro de eventos.

"Eloy Zapata intentó violar a Antonia Williams, ¿eso me está diciendo? ¿Y qué hacía la señora aquí?", consultará Ramírez, ante lo que Beto dirá que no sabe, pero que intuye que la relación de Cárdenas con Zapata y Bormann ya no era la de antes.

"Que Cárdenas y Eloy hayan aparecido muertos el mismo día es muy raro, pero que la señora Williams esté metida al medio es más raro aún", añadirá Pedro, ante lo que "La Gato" señalará: "Eso es lo que hay que averiguar, qué trato tenía la señora Williams, la vieja esa, con Eloy".

¿Eloísa le dirá la verdad a Gaspar?

Luego de que Eloísa (María José Weigel) amenazara a Antonia (Paola Volpato) con contarle a Gaspar (Jorge Arecheta) que Pedro Ramírez es su hermano, seguirá conversando con Gregorio (Francisco Melo).

El padre de Gaspar le preguntará a su nuera si es que tiene pruebas que sostengan que Pedro y Gaspar son hermanos, ante lo que ella le dirá que sí y dejará el despacho.

¿Eloísa le podrá contar la verdad a Gaspar? Eso lo sabremos en el próximo capítulo de "Hijos del Desierto", el cual ya puede ser visto en MegaGO.

Revisa el avance

Todo sobre Hijos del Desierto