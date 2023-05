Anuel AA muestra lo orgulloso que está por el nuevo logro de su hijo Pablito con una foto inédita y tierna felicitación

28 may. 2023 - 21:00 hrs.

Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido por su nombre artístico Anuel AA, utilizó sus redes sociales para expresar lo orgulloso que está de su hijo Pablo Anuel.

El rapero puertorriqueño posteó una fotografía del pequeño sosteniendo un diploma en sus historias de Instagram.

Ir a la siguiente nota

Pablito, como cariñosamente es llamado, ya habría culminado el cuarto grado y su papá quiso tener un hermoso gesto al colocar la fotografía con emojis de cara de enamorado y corazones rojos.

📸 Anuel AA & su hijo mayor Pablo 💙 pic.twitter.com/qV44CCLwYv — Anuel Data (@AnuelData) April 4, 2023

Las cuentas de farándula tomaron la foto del orgulloso papá para reseñar la cercanía que mantiene Anuel AA con su hijo mayor, Pablo Anuel Gazmey Cuevas, quien ya tiene 10 años y vive en Puerto Rico con su madre Astrid Cuevas.

Los hijos de Anuel AA

El puertoriqueño ya tiene tres hijos, cada uno con una madre. Recientemente el artista asumió la paternidad de Gianella, fruto de una fugaz relación que tuvo con la colombiana Melissa Vallecilla.

Por un tiempo, Anuel AA negó ser el padre de la pequeña Gianella, pero tras el nacimiento de Cattleya, fruto de su relación con Yailin "La más viral", reconoció que no podía seguir con esa actitud.

Anuel le confiesa a Molusco que conoció a su hija Gianella, la bebé que tiene con Melissa Vallecilla. pic.twitter.com/mQAHkJzOon — LosMocanos (@LosMocanos) April 28, 2023

“No puedo ni dejaré a ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija”, escribió Anuel AA.

Luego de que el cantante urbano boricua Anuel AA presentó por primera vez a su hija Gianella, procreada con la modelo colombiana Melissa Vallecilla en una serie de fotografías junto a la niña.#Anuel #Gianella #farandula #viral #farandula #sumundodigital pic.twitter.com/trDYWZUMqP — Su Mundo TV (@sumundotv) May 5, 2023

Ahora, Anuel AA comparte mucho más con la pequeña y así lo ha dejado notar en sus redes sociales. Gianella acompaña a su papá hasta en los conciertos que ofrece.

La hija menor del rapero es Cattleya y nació cuando ya sus padres se habían separado. Sin embargo, Anuel AA estuvo durante el parto. La promesa más reciente que le hizo el cantante a su hijo mayor, Pablo, fue que “pronto compartiría” con sus hermanas.

¡Bienvenida al mundo Cattleya! Yailin La Más Viral y Anuel AA celebran el nacimiento de su hija. #ListínDiario pic.twitter.com/4Kmv3uhR8W — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) March 13, 2023

“Tienes dos hermanitas hermosas y pronto estaremos todos juntos un día”, le aseguró a su único hijo varón.

Aw, Yailin nos comparte esta tierna imagen de baby Cattleya. 🐻🌸



📸: @yailinlamasviralreal pic.twitter.com/bhDQmlol0y — UNIVERSO (@NBCUniverso) May 18, 2023

Todo sobre Famosos