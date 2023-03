Anuel AA habría demandado a la madre de su hijo mayor tras publicar video del niño con pestañas postizas

29 mar. 2023 - 19:00 hrs.

Las controversias forman parte de la vida de Anuel AA e incluso implican procesos legales. Su historial lo delata. Por ejemplo, en 2022 su exmanager lo demandó por incumplimiento de contrato. Ahora, la polémica es con la madre de su hijo mayor, Astrid Cuevas.

En el caso del mánager Frabian Eli, el trapero asegura que el problema surgió después de descubrir que, supuestamente, este hizo un mal manejo de sus fondos. Por ello, su relación terminó mal.

Esta vez, otro momento controversial, que también incluiría una demanda, se relaciona con Pablo, su primogénito.

La demanda de Anuel contra la madre de su hijo Pablo

La nueva discordia del exnovio de Karol G ocurrió luego de que Anuel AA mostrara su inconformidad con la forma en la que Astrid Cuevas está criando al niño.

La molestia del cantante se vincula con el video que la mujer subió a sus redes sociales, mostrando a su hijo acostado en una camilla con los ojos cerrados mientras le coloca unas pestañas postizas.

Astrid Cuevas, expareja de Anuel, desató tremenda polémica en redes por ponerle pestañas postizas a su pequeño hijo Pablito y el argumento que usó. pic.twitter.com/I7NR6cET2p — Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) February 14, 2023

El video causó rabia en el cantante, quien no dudó en amenazar a su ex con ejercer una medida legal en su contra. Y la cosa no habría quedado allí. El puertorriqueño habría acudido a instancias mayores para velar por la imagen de su hijo, reseña La Opinión.

De acuerdo a la versión de distintos medios especializados en farándula, el trapero habría ido al Tribunal de Fajardo en Puerto Rico para interponer un recurso para que Astrid elimine las fotos y videos que tiene con Pablo.

Poco antes, Astrid publicó que fue víctima de amenazas violentas de parte del padre de su hijo a través de una llamada telefónica, en la que le exigió borrar el material con el niño.

🚧 ANUEL DEMANDA A ASTRID CUEVAS MADRE DE SU PRIMER HIJO POR CUSTODIAS COMPARTIDAS PORQUE ESTA ALEGADAMENTE NO DEJA QUE EMMANUEL ‘ANUEL’ VEA AL NIÑO NI DURANTE SUS VACACIONES! pic.twitter.com/LOcqXhAbHl — AlofokeArmy (@AlofokeArmy) August 15, 2022

Aunque la madre de Pablo alegó que sólo quería demostrar que su hijo la ayuda en su negocio, los reportes indican que Anuel la estaría demandando porque no quiere que el pequeño de 10 años esté expuesto a comentarios inapropiados.

