"Me amo por criar un niño seguro de sí mismo": Astrid Cuevas le pone pestañas postizas al hijo que tuvo con Anuel AA

14 feb. 2023 - 21:00 hrs.

Astrid Cuevas, la ex del cantante Anuel AA, desató la polémica en redes sociales luego de que publicara un video en el que le ponía pestañas postizas a su hijo de nueve años.

El video lo difundió Cuevas en su cuenta de Instagram y de inmediato generó rechazo en sus seguidores, lo que motivó a que incluso la mujer tuviera que bloquear los comentarios en la publicación.

Todo sobre Anuel AA

El video del hijo de Anuel AA con pestañas postizas

La relación de Anuel AA con su exesposa Astrid Cuevas no fue la más grata que existe. De hecho, la chica frecuentemente cataloga al cantante como un padre ausente y le amenaza con quitarle la custodia compartida del niño.

La mayoría del tiempo, Pablo, de nueve años de edad, está con su madre y en ocasiones pasa momentos junto a su padre.

Es frecuente que Cuevas publique videos graciosos con el pequeño, pero esta vez parece que la dramatización no fue del agrado de sus admiradores.

En el material, que dura unos pocos segundos, se ve al hijo de Anuel recostado en una camilla de peluquería. Le están colocando pestañas postizas mientras él dobla un audio que dice: “La que puede, puede; y la que no, crítica”.

El post fue acompañado por el siguiente escrito: "Ya saben, mis niñas, no sean changuitos. A Pablito le gusta la actuación”, escribió la ex de Anuel AA. Luego aseguró: “Pablito me apoya en todo, literal en todo, lo amo”. Las imágenes las grabaron en el local de belleza que tiene Cuevas.

La iniciativa no fue vista con buenos ojos por su comunidad en Instagram, pero ella defendió la idea.

Astrid Cuevas, expareja de Anuel, desató tremenda polémica en redes por ponerle pestañas postizas a su pequeño hijo Pablito y el argumento que usó. pic.twitter.com/I7NR6cET2p — Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) February 14, 2023

"Lo mejor del mundo es tener la inocencia de un niño", considera. "Seguiremos haciendo reels para todos los que nos apoyan sin estereotipos y sin changuerías. Me amo por criar un niño seguro de sí mismo, humilde y con un corazón genuino", respondió de acuerdo con una publicación que reseña People en Español.

La joven también aseguró que para ella es más importante criar a un niño que no discrimine y que sea seguro de sí mismo, que no maltrate ni tenga conductas homofóbicas. Sostuvo que el video no tenía nada de malo y que son los adultos los que tienen la mente podrida.

“En los comentarios me doy cuenta de que son los adultos los que tienen la mente podrida, que los adultos tienen pensamientos desagradables y que lo mejor del mundo es tener la inocencia de un niño. Seguiremos haciendo reels para los que nos apoyan sin estereotipos y sin chancherías”, escribió en sus historias de Instagram.

Todo sobre Famosos