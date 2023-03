"Hay muchos con mala fe": Yailin y Anuel explican por qué no revelarán el rostro de su hija

17 mar. 2023 - 20:00 hrs.

La hija de los cantantes Anuel AA y Yailin "La más Viral" tiene pocos días de nacida y ya ocupa la atención de todos en Internet. Los seguidores de la polémica pareja quieren ver el rostro de Cattleya, pero tal parece que esto no será posible.

Sus papás decidieron mantener en secreto el rostro de la pequeña. La razón la explicaron en una breve, pero contundente publicación en sus historias de Instagram.

Ir a la siguiente nota

¿Por qué Anuel AA y Yailin no muestran a Cattleya?

La hija del cantante de trap Anuel AA nació el 13 de marzo en República Dominicana. Su padre viajó especialmente desde Miami para poder estar ese día con su expareja Yailin y recibir a la bebé.

La noticia sobre la llegada al mundo de Cattleya la dio Yailin al publicar una foto en el Instagram oficial de la niña. En la imagen se ve a los felices padres, pero no se aprecia el rostro de la bebé porque lo cubrieron con una flor, misma de la cual se inspiraron para ponerle el nombre a la recién nacida.

¡Bienvenida al mundo Cattleya! Yailin La Más Viral y Anuel AA celebran el nacimiento de su hija. #ListínDiario pic.twitter.com/4Kmv3uhR8W — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) March 13, 2023

No pasó mucho tiempo para que los famosos padres explicaran cuál es la razón por la cual no mostrarán el rostro de la bebé. Cómo ya es habitual, ellos usaron su particular personalidad para defender sus argumentos.

“Sé que muchos quieren ver a la princesa Cattleya, pero por el bien de la princesita es mejor que no la muestren en las redes hasta cierto tiempo. Como muchos la quieren ver y la quieren, así hay muchos con mala fe y lo mejor sería mantenerla alejada de todas las malas vibras y mal de ojos, hasta que esté un poco grandecita”, dice el mensaje compartido por los cantantes.

Por ahora, los artistas solo se limitan a publicar pequeños detalles de la niña, como una de las recientes fotos donde Yailin compartió la manito de su hija, junto con el mensaje: “Te amo, Cata”.

Te amamos Cattleya🌺 pic.twitter.com/x50qcbxoBu — Yailin La Mas Viral Updates (@yailinupdates) March 17, 2023

Anuel se muestra feliz por el nacimiento de Cattleya

El intérprete de "Secreto" y ex de Karol G, se encuentra feliz por el nacimiento de su tercera hija. Debido a sus compromisos profesionales debió regresar a Miami, dijo a una reportera de Despierta América. Sin embargo, se prepara para volver pronto.

Anuel espera que en pocos días pueda estar nuevamente con la niña y su mamá en República Dominicana, lugar donde nació la bebé. “Es una belleza. Es cachetoncita y estoy loco por abrazarla y comérmela a besos”, dijo el feliz padre, según reseña Hola.

Todo sobre Famosos