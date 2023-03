"Eres un pequeño milagro": Estas son las primeras fotos de Anuel y Yailin junto a su hija Cattleya

El cantante Anuel AA y Yailin "La más viral" no pueden contener su emoción. La pareja anunció el nacimiento de su hija Cattleya y compartieron imágenes del momento especial en las redes sociales.

El cantante de "Secreto" fue el primero en anunciar la feliz noticia, pero luego Yailin difundió las imágenes del nacimiento, en las que se le ve junto a su expareja en la sala de parto.

El nacimiento de Cattleya era muy esperado no solo por la mediática expareja, sino también por sus seguidores, quienes buscaban siempre tener nueva información sobre la niña.

El mes pasado circularon muchos rumores sobre el nacimiento prematuro de la bebé; sin embargo, todos fueron desmentidos por la pareja.

Antes de dar paso a las especulaciones fueron ellos mismos quienes anunciaron la llegada al mundo de la bebé. En unas bonitas fotos se ve a Yailin y Anuel en la sala de parto junto a Cattleya.

A la niña no se le ve el rostro, pues decidieron cubrirlo con la imagen de una flor, ya que tal como lo comentó la cantante dominicana, quiere respetar su privacidad.

"La más Viral" compartió en la cuenta de Instagram de su hija el momento especial, junto con un extenso escrito en el que describe lo felices que son.

“Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración”, escribió la emocionada madre.

Anuel aa and yailin baby is here 🥹🫶🏼#viral #tweet #Anuelaa #YailinLaMasViral pic.twitter.com/4IYHwCuPlF