"Yo me voy a encabronar": Mora tuvo que parar su show en Lollapalooza 2023

17 mar. 2023 - 17:36 hrs.

Un tenso momento se vivió durante la presentación del cantante puertorriqueño Mora, durante su show en Lollapalooza 2023, debido a que tuvo que suspender temporalmente su concierto en el Banco de Chile Stage.

El artista aseguró que debido a las aglomeraciones cerca del escenario, desde la organización del evento le habían realizado una advertencia, ya que representaba un peligro para la integridad de los asistentes

Ir a la siguiente nota

"Hay mucha gente aglomerada"

"Me están regañando porque hay mucha gente aglomerada. Si pueden sepárense un poquito, échense un poco para atrás", manifestó Mora, quien posteriormente se percató de un presunto desmayo entre el público, por lo que pidió rápidamente asistencia.

Posteriormente, el artista pidió que todos se portaran bien para que pudiese proseguir con sus interpretaciones. "Oye por favor, vamos a cooperar, si quieren que este show termine bien como Dios manda. Todo el mundo de un pasito para atrás. Porque si no me van a bajar de aquí y yo me voy a encabronar", remarcó.

Finalmente y antes de continuar su show, pidió que se repartieran botellas de agua que estaban cerca del escenario.

¿Dónde ver en vivo la primera jornada de Lollapalooza Chile 2023?

Pese a que en años anteriores, se podían seguir los conciertos a través de la señal de un proveedor de TV cable, en esta ocasión, si bien será más limitado, también podrás ver a algunos artistas en las plataformas digitales del festival.

Según indicaron desde la cuenta oficial del evento, la nueva edición de Lollapalooza Chile será transmitida a través del canal de Youtube del festival (Lolla CL) y tendrá ciertas presentaciones de forma gratuita para los usuarios.

¿Cuáles son los horarios de la primera jornada?

En su versión 2023, Lollapalooza tendrá seis escenarios, y muchos shows se desarrollarán de manera simultánea, por lo que es primordial saber dónde y a qué hora se presentará cada artista.

Horarios viernes 17 de marzo

13:00 a 13:30 Sofía Gabanna (Costanera Center Stage)

13:00 a 13:45 Chini.png (Axe Stage)

13:00 a 13:45 Hola Flinko (Kidzapalooza)

13:15 a 13:45 Loyaltty (Perry’s Stage)

13:30 a 14:15 El Cruce (Aldea Verde)

13:30 a 14:15 Elsa y Elmar (Banco de Chile Stage)

14:00 a 14:30 Shirel (Perry’s Stage)

14:15 a 15:00 Pailita (Costanera Center Stage)

14:15 a 15:00 El Barco Volador (Kidzapalooza)

14:30 a 15:15 Friolento (Axe Stage)

14:45 a 15:30 Dillom (Perry’s Stage)

15:00 a 15:45 Conociendo Rusia (Banco de Chile Stage)

15:00 a 15:45 Tom D. Rocka (Aldea Verde)

15:45 a 16:30 Usted Señalemelo (Costanera Center Stage)

15:45 a 16:30 Rojuu (Perry’s Stage)

15:45 a 16:30 Tikitiklip (Kidzapalooza)

16:00 a 17:00 Hot Milk (Axe Stage)

16:30 a 17:30 Mora (Banco de Chile Stage)

16:30 a 17:15 Francisco el hombre (Aldea Verde)

16:45 a 17:30 Nora en Pure (Perry’s Stage)

17:15 a 18:15 Mi perro chocolo (Kidzapalooza)

17:30 a 18:30 Mother Mother (Costanera Center Stage)

17:45 a 18:45 Modest Mouse (Axe Stage)

17:45 a 18:45 Ryan Castro (Perry’s Stage)

18:00 a 18:45 Angeli Pierattini (Aldea Verde)

18:30 a 19:30 Conan Gray (Banco de Chile Stage)

19:00 a 20:00 Tokischa (Perry’s Stage)

19:15 a 20:00 Vicente Cifuentes (Aldea Verde)

19:30 a 20:30 Polo & Pan (Axe Stage)

19:30 a 20:30 Kali Uchis (Costanera Center Stage)

20:15 a 21:30 Gorgon City (Perry’s Stage)

20:30 a 21:30 Lil Nas X (Banco de Chile Stage)

21:30 a 22:30 Rise Against (Axe Stage)

21:30 a 23:00 Billie Eilish (Costanera Center Stage)

21:45 a 23:00 Claptone (Perry’s Stage)

Todo sobre Lollapalooza