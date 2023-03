"No es un problema para mí": Perla Ilich se defiende de sus críticos y explica por qué maquilla a su hija

17 mar. 2023 - 15:00 hrs.

La exfigura de televisión Perla Ilich aclaró a todos sus seguidores en Instagram la razón por la que maquilla a su hija menor, Michelle, y reveló que se trata de una tradición de la cultura gitana a la que ella pertenece.

La celebridad ha sido duramente criticada por sus seguidores en otras ocasiones, quienes han cuestionado los cuidados que ella como madre tiene con sus tres hijos.

“Trato de enseñarles mi cultura gitana”

La estrella compartió una nueva fotografía en la que aparece Michelle luciendo un llamativo y pomposo traje azul de amplia falda, decorado con piedras. Sin embargo, lo que más llama la atención es el maquillaje recargado de la niña.

Ir a la siguiente nota

La pequeña llevaba los ojos pintados en color negro y los labios en color rojo carmín. Y antes de que sus fans comenzaran a cuestionarla, ella prefirió dar una explicación.

“Subí esta hermosa foto de mi pequeña Michelle contándoles un poco de mi cultura”, comenzó diciendo. “Cuando nuestras niñas se quieren maquillar, no es un problema para mí o cualquier gitana, nuestras fiestas son un poco más llamativas porque es parte de nuestra cultura”, aclaró.

Aseguró, además, que el maquillaje que usó para la pequeña no le causará ningún efecto en su piel. “No la daña y sé también que hoy muchas de las niñas que no son gitanas les gusta jugar a maquillarse, entonces no debería ser un tema hoy”, agregó.

Perla Ilich aprovechó la oportunidad también para aclarar que asistió a un matrimonio entre gitanos, que no son niños, sino personas completamente adultas y que saben tomar decisiones.

“Los gitanos que se casan no son niños, son mayores de edad, quizás sus caritas son de guaguas, pero saben la decisión que toman, entonces seamos empáticos”. Por último, hizo un llamado a no criticar, ni hacer comentarios sin conocer: “Es diferente hacer preguntas y totalmente distinto criticar. Besos, mi gente maravillosa”.

Todo sobre Famosos chilenos