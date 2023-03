"¿Me ves con cara de boba?": La molestia de Laura Prieto ante prejuicios por su pasado en 'Yingo'

17 mar. 2023 - 14:00 hrs.

La actriz y modelo uruguaya Laura Prieto llegó hace 20 años a Chile, donde se hizo conocida por participar en diversos programas de televisión tales como "El Último Pasajero", "Calle 7" y "Yingo".

Si bien este último finalizó en 2013, una década después, Prieto sigue siendo encasillada en lo que significó ser "chica Yingo", estando constantemente sometida a una serie de prejuicios por su participación en el programa juvenil.

En una entrevista con TiempoX, Prieto no ocultó su molestia ante los prejuicios que recaen sobre ella por su pasado en televisión y por haber sido pareja del periodista Julio César Rodríguez.

"¿Tengo un cartel acá, que dice que soy boba?"

"Mi pega es pública y me encanta incentivar a otras personas a que hagan cosas, pero lamentablemente, por ser 'chica Yingo', por haber sido pareja de 'Pepito', lamentablemente, es superfácil prejuiciar, encasillar a la gente", señaló la presentadora de televisión.

"Hasta a veces me enojo, porque voy a reuniones sociales o a un cumpleaños y me pongo a hablar con alguien y es como 'oye la verdad, me sorprendiste, no sabía que eras tan inteligente'... Y es como '¿por qué, me ves con cara de boba? ¿tengo un cartel acá, que dice que soy boba? No entiendo", señaló Prieto.

Sobre su paso por programas juveniles, puntualizó que "no desconozco mi pasado, lo hice súper bien y me gané el cariño de la gente y aprendí un montón de cosas".

Uno de los puntos que destacó fue las extensas jornadas de trabajo que tenía, ya que además de aparecer en televisión debía entrenar, realizar notas, practicar coreografías y hacer eventos.

Sobre sus relaciones de pareja y haciendo alusión a Rodríguez, precisó que "fue hace 6 o 7 años, entonces por favor, él tiene su vida, yo la mía, buena onda, ya fue, pero bueno, es algo con lo que uno tiene que vivir, por eso digo que soy persona".

