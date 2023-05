"Hicimos una terapia": Pamela Díaz revela la intervención familiar que efectuó junto a sus hijos

22 may. 2023 - 12:00 hrs.

Hace ya más de un año, la celebridad chilena Pamela Díaz abrió su canal de YouTube, en el cual realiza entrevistas y dinámicas con otros famosos del espectáculo local.

En este contexto, durante este fin de semana, Pamela subió un video a su cuenta de Instagram, en el que sostiene una sincera y amena conversación con la actriz Antonella Ríos.

La confesión de Pamela Díaz

En plena entrevista con Antonella, Díaz le consultó cómo se ve a ella misma como madre, aseverando la actriz que "soy súper buena mamá, igual que tú".

Tras oír lo anterior, Pamela la corrigió. "Yo no me encuentro tan buena mamá, porque siento que esa respuesta me la tienen que dar mis hijos el día de mañana", expresó.

Pamela Díaz y sus hijos en Fantasilandia

Antonella Ríos defendió su autopercepción como madre, confesando que ella acude a terapia para mejorar en dicho rol. Ante esta declaración, Díaz reveló que ella tiempo atrás hizo una intervención familiar junto a un profesional, que tuvo resultados.

"Yo grito menos ahora, porque los niños me lo pidieron. Hicimos una terapia grupal, porque los hue... me dijeron un día que estaban aburridos conmigo", recordó.

Tras este trabajo, junto a sus hijos quedaron en un compromiso, en el cual ella se comprometió en que, al momento de dirigirse a ellos, lo haría sin tantos gritos.

