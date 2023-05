"Mis pruebas toxicológicas dieron negativo": Angie Jibaja está internada en Chile para tratar sus adicciones

17 may. 2023 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo y actriz peruana, Angie Jibaja, se encuentra en Chile internada en una clínica psiquiátrica con la finalidad de superar su problema de adicción a las drogas.

Durante los últimos meses, los medios de su país han informado de los problemas de salud que ha debido enfrentar la otrora protagonista del reality de Mega, “Doble tentación”.

¿Qué dijo Angie?

Jibaja viajó a Chile para internarse en una clínica psiquiátrica, con tal de librarse de sus adicciones, para poder recuperar la tuición de sus hijos, la cual perdió en 2019.

Incluso, en la televisión peruana exhibieron los exámenes toxicológicos que se hizo de Angie, quien por Instagram ha mostrado parte de sus avances.

“Como les mostré en tv mis pruebas toxicológicas dieron negativo. Ahora, estando en Chile seguiré con mi tratamiento psicológico aquí. No me rindo, y no me rendiré nunca por mí y por mis hijos”, sostuvo la actriz.

En tanto, añadió que “creo en la justicia de mi país, en mis abogados, pero sobre todo, creo en la justicia de Dios. Los amo, estaré subiendo videos y live por tiktok diariamente, para que ustedes sean mis testigos de mi recuperación. Gracias por su apoyo, no renunciaré a mis derechos. Amo con toda mi alma a mi familia. Gloria a Jehová, Dios y a su hijo Jesús”.

