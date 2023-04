"Yo no soy hue...": Fabrizio Copano revela tenso cruce con Gonzalo Valenzuela tras show en el Festival de Viña

20 abr. 2023 - 14:00 hrs.

El comediante Fabrizio Copano fue uno de los números de humor que triunfó durante el Festival de Viña del Mar 2023.

El humorista que la rompe en Estados Unidos realizó chistes sobre política, su vida personal y molestó a famosos como Marcianeke, Tonka Tomicic, Benjamín Vicuña y Pailita.

Otro de los actores que mencionó, y con el que incluso se dio un "piquito", fue el actor nacional Gonzalo Valenzuela.

"Me pegó como fuerte igual"

Fabrizio Copano publicó un video en su canal de YouTube, en el cual reaccionó a su rutina del Festival y entregó pormenores de lo ocurrido. Fue en ese contexto donde contó un episodio que vivió con Valenzuela luego de su presentación.

Tras el show "estábamos haciendo una celebración o una fiestita en un local de Viña. Estábamos todos bien, felices, tomando copete, y de repente llega Gonzalo Valenzuela", comenzó explicando.

Valenzuela "me felicitó de una manera extraña. Puede ser, por las copas a esa hora, que eran las 4 de la mañana. Me dijo: 'Buena', y me pegó acá como fuerte igual (en el pecho)", añadió.

Ese momento causó dudas en Copano, ya que como no conoce a Valenzuela, no sabía si es que estaba molesto o si solo era su manera de ser.

"Quizás es su forma de ser, porque yo no lo conozco. Yo pensé que me estaba pasando rollos y no es que esté enojado, sino que así él felicita", comentó.

"Me dijo: 'Te fue la raja. Te felicito, pero igual me huevi… y todo'. Y yo le dije: 'Dije que eras buen actor', y me dijo: 'Yo no soy hue... no soy hue...', y ahí como que okay, esto no es buena onda. Es difícil de leer el maestro", añadió el comediante.

Sin embargo, este cruce no finalizó ahí, ya que Valenzuela también se refirió al chiste que le hizo a Pailita. "Ojo con las cosas que dices en los chistes, porque el de Pailita no me gustó. Hay una personita allá que se puede sentir dañada", precisó el actor, según contó Copano.

