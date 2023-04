"El que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa": Bad Bunny aclara polémicas en su presentación de Coachella

15 abr. 2023 - 10:00 hrs.

Un movido 2023 está viviendo el cantante puertorriqueño Bad Bunny, tras varias polémicas que se han viralizado en redes sociales.

Todo comenzó con su celebración de Año Nuevo, cuando perdió la paciencia con una fan que intentó grabarse junto a él y le quitó el celular, arrojándolo al mar.

Después, a principios de marzo, el artista recibió comentarios por su presunta relación con la modelo e hija menor del clan Kardashian, Kendall Jenner, luego de que fueran captados por las cámaras besándose en California, Estados Unidos.

Bad Bunny saliendo de cenar junto a Kendall y Kylie Jenner en Los Ángeles. 📸 pic.twitter.com/MZjfYCb3Zn — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) March 8, 2023

Luego, en ese mismo mes, su exnovia, Carliz De La Cruz, lo demandó y solicitó una compensación monetaria de 40 millones de dólares por daños y perjuicios, usos de derechos de imagen y derechos morales de autor, ya que se habrían grabado canciones con su voz, sin su consentimiento.

Tras meses sin aparecer en conciertos ni festivales de manera pública, el artista se refirió a todo lo que ha pasado en su presentación en Coachella 2023.

¿Qué dijo?

"Antes de continuar quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, significa mucho, se los juro. Yo acabo de hacer una gira el año pasado que jamás imaginé hacer, muchos lugares llenos, estadios llenos, estar un tiempo fuera y volver aquí, volver a ver tanta gente linda conmigo, se siente cabrón, muchas gracias", partió.

"Yo quisiera darle un mensaje a todos los que están aquí presentes, a las personas que me están viendo en sus casas. Yo quiero decirles que, humildemente, la gente en realidad piensa que conocen la vida de los famosos y no es así, no la conocen, no saben", continuó.

"No saben lo que sentimos, lo que pensamos, cómo en realidad vivimos. En redes sociales y en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón, por eso yo les digo que todo lo que salga por ahí, que no salga de mi boca, no lo crean", aseveró.

Luego, Bad Bunny dijo que "el que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa... Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, por un video que se vaya viral en TikTok, por una entrevista o algo que salió o que dijeron, si usted me quiere conocer lo invito a mi casa y bebemos un par de cervezas".

El artista cerró preguntando "¿Quién quiere conocerme? ¿Quién quiere ir para casa?".

