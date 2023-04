¿Qué es chiaroscuro?: La última foto de Shakira causa revuelo por supuesta indirecta a Clara Chía

¿Qué quiere decir chiaroscuro? Shakira lo vuelve a hacer, la cantante colombiana lanzó uno de sus dardos a Clara Chía en su última foto de Instagram. Tras su ruptura con Gerard Piqué, la artista sigue sacando provecho.

Apenas se anunció la separación, la cantante lanzó "Te felicito", que logró posicionarse muy bien en las plataformas musicales de Internet. Más tarde presentó su sencillo "Monotonía", que logró rebasar al primero.

Shakira’s Bizarrap session breaks the record for biggest debut by any Latin song in YouTube history with 50 MILLION views in 24 hours. pic.twitter.com/c2H7JsJwjX