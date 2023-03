"Tengo un esposo catalán y no se mueve así": La confesión que Shakira le hizo a un instructor de zumba

25 mar. 2023 - 21:00 hrs.

Tras nueve meses de su separación siguen saliendo a la luz detalles sobre la intimidad entre Shakira y Gerard Piqué, y ahora fue un profesor de zumba el que dio detalles sobre una reveladora conversación que tuvo con la artista.

Juanma, de 43 años, estuvo como participante en el programa de televisión español "First Dates", que reúne a personas con el fin de que se conozcan y que de ahí pueda salir una relación sentimental.

El hombre recordó los momentos que vivió cuando la intérprete de "Monotonía" lo contrató para darle unas clases de baile en el año 2015 y lo increíble que fue para él la experiencia de entrenar a una estrella tan reconocida como ella, reseña El Mundo.

El profesor de zumba de Shakira en "First Dates"

Juanma reconoció que no podía creerse que Shakira le pidiera clases, ya que a ella, además del canto, el baile se le da muy bien.



"Es muy guapa, es muy amable, muy, muy trabajadora y conmigo siempre fue maravillosa. Me lo puso muy fácil. Quería mucho trabajo cardio y me exigía montar coreografías", relató.

Los encuentros se produjeron cuando la artista estaba embarazada de su segundo hijo, Sasha. El bailarín acudía a su propia casa en Barcelona a darle clases de zumba.

La confesión de Shakira sobre Gerard Piqué

El profesor de zumba también recordó que en una de las clases, Shakira hizo mención a Gerard Piqué, cuando él le dijo que también era de Cataluña.

“Ella me preguntó ‘¿De dónde eres?‘ y le dije ‘soy catalán’. A lo que ella de inmediato me dijo: ‘no creo que seas catalán, estoy casada con un catalán y no se mueve así’... ahí lo dejo”, dijo el instructor de baile.

Esto le habría impresionado a la barranquillera y todo indica que Gerard Piqué, al parecer, tiene poco ritmo a la hora de mover sus caderas para bailar.

