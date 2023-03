"Creo que su exmarido está en problemas": La inesperada reacción de Adele a la canción de Shakira con Bizarrap

La "Sessions 53" de Bizarrap se convirtió en una forma de medir de qué lado de la historia entre Shakira y Gerard Piqué está la gente.

Mientras más se reproduce, más se sabe quién es más popular y querido. Quién recibe el apoyo y quién las críticas. Obviamente, Bizarrap y la cantante colombiana se llevan la mejor parte en todo este asunto.

La fama es tanta que recientemente estuvieron en “The Tonight Show”, presentado por Jimmy Fallon. Como era de esperarse, el programa fue uno de los más vistos. Hasta Adele lo disfrutó y, luego, hizo una impactante afirmación.

La cantante británica había terminado de cantar “When We Were Young”, durante un concierto de su residencia en Las Vegas, cuando hizo un comentario sobre el show de Fallon. Con esa canción, la intérprete camina entre su público y al finalizar interactúa con ellos.

Adele on Shakira during her residency performance last night:



“I saw her performance last night on Jimmy Fallon … Oh her ex husband is in trouble.” pic.twitter.com/1yZuarfauD