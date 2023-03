"Te amo": Hijo de Victoria Ruffo posa feliz junto a su novia en Instagram por primera vez

31 mar. 2023 - 16:00 hrs.

Además de ser reconocida por su impecable trayectoria como actriz, Victoria Ruffo también es admirada por ser una abnegada madre, a pesar de toda la fama que la rodea.

La estrella mexicana tiene tres hijos: José Eduardo, de 30 años, fruto de su primer matrimonio con el actor Eugenio Derbez; y los mellizos Victoria y Anuar, de 18 años, de su unión con el político Omar Fayad.

Y fue precisamente su hijo menor, quien acaparó toda la atención luego que compartiera una fotografía en la que aparecía junto a su novia, Arantza.

Así es la novia del hijo de Victoria Ruffo

Fue a través de su cuenta de Instagram que el hijo de Victoria Ruffo compartió una serie de fotografías en las que aparecía junto a su joven novia. Anuar posó muy sonriente junto a su pareja, en lo que parecía ser el ambiente de una fiesta.

El joven llevaba un conjunto de pantalón y camisa, elaborado en tela de lino, mientras que su novia llevaba puesto un vestido largo en color crema, reseña Univisión.

El joven acompañó la publicación con dos corazones, mientras que su novia correspondió con un contundente mensaje: “Te amo”.

Esta se trata de la primera publicación que el joven hace junto a su pareja, pues tanto Victoria Ruffo como sus hijos suelen ser muy reservados con su vida privada y no comparten con frecuencia momentos familiares en las redes sociales.

Fue en el año 2021 cuando Victoria Ruffo habló públicamente sobre sus tres hijos, reveló que ya todos estaban comenzando su vida amorosa y reconoció que no tenía ninguna premura en convertirse en abuela.

“No, ahorita no, ya no es mi vida, ya no es mi perrito, ya no lo baño yo, ni lo vacuno yo. Ya tiene novia mi hijo Anuar y ya tiene novio mi hija Vicky”, dijo a los periodistas en aquel momento.

