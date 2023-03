Frida Sofía ataca a Michelle Salas: Hija de Alejandra Guzmán acusa a la hija de Luis Miguel de robo

25 mar. 2023 - 16:00 hrs.

La polémica no termina. La familia de la cantante mexicana, Alejandra Guzmán, parece estar siempre sumergida en conflictos. Ahora Frida Sofía, la hija de la famosa intérprete, acusó a la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, de robar joyas y dinero a Silvia Pinal.

La acusación se da en medio de un escándalo que salió a la luz cuando se filtró un audio de la nuera de Pinal, Mayela Laguna, a quien se le escucha decir que había robado joyas a la diva del cine mexicano en complicidad con su esposo, Luis Enrique Guzmán.

🙀🙀🙀

Roban millones a Silvia Pinal; Mayela Laguna, pareja de Luis Enrique Guzmán revela los hechos, aqui el audio.

Créditos:FlavioMachuca pic.twitter.com/yD8VESfcTo — Susanita tiene un raton (@PosaTres) March 9, 2023

Recordemos que Michelle y Frida son bisnieta y nieta, respectivamente, de la legendaria actriz mexicana. En este contexto, la hija de Alejandra Guzmán declaró a TV Notas sobre la nueva polémica en la que está sumergida su familia y mencionó a Salas.

Hija de Alejandra Guzmán acusa de robo a la hija de Luis Miguel

Frida Sofía dijo claramente que la mayoría de los parientes de su abuela la roban desde siempre y esto incluye a Michelle Salas, la hija del llamado "Sol de México".

La influencer y empresaria aseguró que Salas le robó un fajo de billetes a la actriz. Además de ello, afirmó que también a lo largo del tiempo, mientras eran pequeñas e iban creciendo, siempre hubo ocasiones en las que Michelle le robaba ropa y accesorios a la veterana actriz.

“Mi abuela estaba triste, pero la perdonó. Eso me lo contó mi abuela”, dijo la joven con seguridad.

A Frida se le preguntó con detalle cómo ocurrían estos hechos y ella respondió: “Fuimos creciendo y como que (el closet) se fue vaciando”, narró, y ante la duda le preguntaron quién lo vació. La cantante fue directa al responder: “Michelle”.

“TODOS LE HAN ROBADO” 😱



Después de que te dimos a conocer sobre el presunto “robo” que le hicieron a la actriz Silvia Pinal, hablamos con Frida Sofia y sin pelos en la lengua esto fue lo que nos reveló sobre su familia. 🧐 pic.twitter.com/YXshZHSOKu — @TVNotasmx (@TVNotasmx) March 23, 2023

La descarga de Frida Sofía también recayó sobre su tío Luis Enrique Guzmán, pues dijo que este siempre le ha robado a su abuela.

"Es un gato muerto de hambre... Es una rata asquerosa... No le basta con la herencia de Alejandra para su hijo, no le basta con que ya lo hayan mantenido toda su vida, no le basta con venir a molestar a todo el mundo" replicó UnoTv.com.

