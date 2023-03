Un gesto de Daniel Arenas con Lyn May da pistas sobre su relación con Daniella Álvarez: "Soy un caballero"

25 mar. 2023 - 17:00 hrs.

El animador y actor colombiano, Daniel Arenas, asomó algunas pistas de cómo podría estar su relación con la exmiss Colombia, Daniella Álvarez.

Daniel Arenas presume de su nueva familia y no hay rastro de Daniella Álvarez: Crecen rumores de separación https://t.co/cxMeQk5AM4 pic.twitter.com/l4mVWJp65I — Meganoticias (@meganoticiascl) March 12, 2023

Luego del polémico beso a Adamari López, el conductor del programa "Hoy Día" vivió una situación particular con la actriz y vedette mexicana, Lyn May. Esto dio pie a que los espectadores asumieran que su reacción fue por respeto a la colombiana.

La reacción de Daniel Arenas a coqueteo de Lyn May

El panel de conductores del programa "Hoy Día" recibió la visita de Lyn May, quien en medio del show intentó provocar al novio de Daniella Álvarez.

La vedette quiso sentarse en las piernas del actor, le tomó la mano y lo miró de manera insistente. Arenas, por su parte, decidió mantener la compostura, trató de guardar la distancia en todo momento.

La mexicana no se rindió con facilidad en sus intentos y decidió ir más allá. En un descuido del conductor intentó darle un beso en la boca, pero este se percató a tiempo y la esquivó.

Justo en este instante, Arenas habló de manera clara, aunque siempre con la educación que le caracteriza.

“Soy un caballero y tengo que respetar a la mujer que me espera en casa (...) Me siento muy bendecido de tenerte aquí, pero no... no estoy nervioso, estoy contento de tenerte aquí”, dijo el animador y marcó distancia.

Lyn May intentó besar a Daniel Arenas en pleno programa en vivo, fue rechazada y señalada de acoso 😶 pic.twitter.com/vfOXLnvPQS — Lo + viral (@VideosVirales69) March 16, 2023

La situación ocurre en medio de los rumores de separación que surgieron cuando el actor colombiano sí besó en vivo a su colega Adamari López, como parte de lo que catalogó como una actuación dentro del programa. Sin embargo, esto le generó problemas con su pareja.

Tanta fue la polémica causada que Arenas se vio obligado a emitir una disculpa pública a Daniella, quien todavía no se pronuncia sobre el tema. Desde entonces no se les ve juntos, al menos públicamente, y esto hizo correr rumores de ruptura. Aunque ahora este comentario de Arenas da a entender que siguen juntos.

#Viral El actor y presentador Daniel Arenas le dió un beso a la presentador Adamari Lopez en pleno programa en vivo! 😱 pic.twitter.com/awjHzq35uK — Periódico El Amplificador (@elamplificador1) January 25, 2023

