"Hizo cortocircuito y no parte": Cristián Riquelme cuenta cómo sus mascotas dañaron su casa rodante

16 mar. 2023 - 16:00 hrs.

El actor Cristián Riquelme no sale de una para meterse en otra. Y esta vez acudió a su cuenta de Instagram para contar su nueva desventura. Ya no por las travesuras de sus hijos, sino por una de sus mascotas.

El actor acostumbra a usar sus redes sociales para mostrar su cotidianidad y, con humor, relatar en videos que se han hecho virales las diferentes anécdotas que tiene como padre de tres hijos.

Hace pocos días, contó cómo sus hijos pretendían ocultar la travesura que habían hecho al lanzarle un juguete a un televisor que recién había comprado y, que tras el incidente, quedó con la pantalla rota.

Cristián Riquelme muestra cómo quedó su casa rodante

Esta vez, a través de un video, el actor chileno contó a su más de un millón de seguidores el nuevo desastre que hicieron sus mascotas en su casa durante su ausencia. “Les cuento otra cagadita, pero no de mis hijos esta vez”, comenzó narrando Cristián.

“Llego a la casa y encuentro a esta señora (su perrita) calladita, así, calladita, con la misma cara y me encuentro esto en el suelo”, explicó mientras mostraba algunos restos de cables rotos.

Relató que luego se dio cuenta de que su casa rodante no encendía y que al revisar notó que parte del cableado estaba roto. "Mi casa rodante no partía, hasta que me metí aquí abajo de la camioneta. Cáchate, cacha, me cortó todos los cables. Hizo cortocircuito y no parte", lamentó.

En tono de broma, acotó: “No, si los perros y los niños son lindos, pero se mandan las medias cagadas. No parte, no anda, me quedé en panne”.

#cristianriquelme revela última travesura de su mascota



Fuente: (Instagram de Cristián Riquelme). pic.twitter.com/4ck8RHdGLO — Periodismo Chileno (@chilenonews) March 15, 2023

El video de Cristián Riquelme ya cuenta con miles de reproducciones y cientos de comentarios graciosos de sus fans, quienes admiraron la paciencia y el amor que tiene el actor con sus mascotas.

