"Me da risa, pero es caro el condoro": Cristián Riquelme mostró costoso "accidente" ocasionado por sus hijos

05 mar. 2023 - 08:00 hrs.

El actor Cristián Riquelme utiliza regularmente sus redes sociales para mostrar sus diferentes anécdotas en su vida cotidiana, logrando convertirse en uno de los más vistos en TikTok e Instagram. En una de sus últimas publicaciones, decidió contar una nueva historia de una travesura de sus hijos, que esta vez no le salió tan barata.

El ex "16" relató en un registro publicado en su cuenta de Instagram su llegada a casa después del trabajo y lo sospechoso en la actitud de sus tres hijos, lo que lo llevó a intuir que algo raro pasaba en su hogar, llevándose una sorpresa posteriormente.

No salió barato

Empezó su relato con: "Les voy a contar una anécdota. Todos los días llego de la pega, cansado, saludo a mis hijos y hoy los encontré medios raros".

"Le pregunté al más grande ‘¿cómo estás?’, y me dice bien. A mi hija, ‘¿y tú?’, me responde bien, y al más chico, que no sabe ni habla, le pregunté igual, y me dije ‘qué raro'”, agregó.

Siguió contando que él les dio su comida, los llevo a la cama y luego de un largo día llego a su cama a descansar cuando se dio cuenta de la costosa travesura de sus retoños.

"Prendo la tele... igual me da risa, pero es caro el condoro...", dijo el actor y mostró su nuevo televisor con la pantalla rota. Le tiraron un juguete... y yo me había comprado recién mi tele. Esto confirma que cuando los niños están en silencio es que alguna cagada se mandaron", añadió.

La publicación se llenó de comentarios graciosos e historias de travesuras de los hijos de sus seguidores, entre ellos, su colega, Amaya Forch que comentó: "¡Un clásico!".

Así quedo la pantalla: