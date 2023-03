"Me voy a casar con él": La inesperada confesión de Lucerito Mijares acerca de Brendan Fraser

14 mar. 2023 - 19:00 hrs.

Brendan Fraser acaparó toda la atención luego de recibir el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en "The Whale". Muchos famosos lo felicitaron por su actuación y uno de las más conmovidas y emocionadas por su triunfo fue Lucerito Mijares.

El papel por el que el actor estadounidense fue galardonado fue el de Charlie, un profesor de inglés de 275 kilos que lucha contra la depresión y que intenta restablecer el contacto con su hija en la búsqueda del perdón.

Su dramática actuación se llevó todo los aplausos durante la noche de la premiación en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y la hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares no se perdió ningún detalle de ese momento.

Así reaccionó Lucerito a la premiación de Brendan Fraser

La joven, de 18 años, aprovechó su cuenta de Instagram para demostrar la admiración que tiene hacia el actor, de 54 años. La joven se encontraba en casa de su famoso padre disfrutando de los Premios Oscar 2023 cuando quedó completamente conmovida.

“Pa' yo me voy a casar con él, no, es que woow... no lo puedo creer”, se le escucha decir emocionada, mientras mostraba en un corto video el momento en que el actor subió al escenario a tomar la estatuilla y a dar su discurso.

Que belleza! Brendan Fraser! GANÓ! No pido mas! Lo amo y me voy a casar con el! Grax, bye pic.twitter.com/ufxQk3fIly — Lucero Mijares (@LuceroMijaresOf) March 13, 2023

La hija de Lucero, que ha demostrado ser toda una artista a su corta edad, también compartió en sus historias la razón por la que ella cree que el premio no pudo ser para otro.

“Nada más quería pasar por aquí para desearles una bonita noche y mandarle este mensaje a mi Brendan Fraser. No lo puedo creer. No se lo podía ganar nadie más que él. Estoy sin palabras, estoy shockeada. O sea, mi esposo va a traer un Oscar a la casa. Ya con eso, ya con eso me muero en paz. Wow, espero que este mensaje algún día le llegue, pero bueno", dijo.

Lucero Mijares de Fraser te amo JAKAJAJAKAJAJA pic.twitter.com/kNEu5xWC9A — Joselyn 🇨🇺🌺 (@__Joselynnr__) March 13, 2023

Esta no es la primera vez que Lucero Mijares demuestra admiración por un artista de mayor edad que ella, meses atrás también lo hizo por Ricardo Arjona, con quien tuvo la oportunidad de compartir en uno de sus conciertos en México.

