"Me has hecho muy feliz": Mamá de José Antonio Neme lo sorprendió con un tierno mensaje de cumpleaños

14 mar. 2023 - 17:00 hrs.

Este 14 de marzo, el periodista y conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, vivió un día especial junto a todo el equipo del matinal, celebrando sus 42 años.

Ya al final del capítulo de esta jornada, Neme se dirigió al patio del canal, acompañado de Karen Doggenweiler y Roberto Saa, ya que le tenían una pequeña sorpresa preparada, en la que incluso participó su madre, Verónica Abud.

"Quiero que sigas siendo cómo eres"

Lo anterior porque la progenitora del periodista grabó un video desde su casa, entregándole un cariñoso saludo a su hijo, deseándole lo mejor para este año que viene.

"Hola, mi amor. Quiero que sepas que un día como hoy, hace 42 años, llegaste a mi vida, a hacerme la mujer más feliz de este mundo. Me has dado muchas satisfacciones, me has hecho muy feliz. Quiero que sigas siendo cómo eres, que no cambies, que sigas adelante con esa fuerza y esa valentía que te caracteriza. Te quiero mucho y que tengas un muy feliz cumpleaños", señaló.

José Antonio Neme y su madre de vacaciones

José Antonio agradeció las palabras de su madre, visiblemente emocionado, entregándole un mensaje en el mismo tenor.

"Debo decir que mi mamá, bueno, le mando un beso, por eso no me había llamado hoy día, lo encontré raro que no me haya saludado. De ella yo heredé muchas cosas, pero de las cosas que estoy muy agradecido (...) es su carácter. Ella es la responsable de este Quico", indicó.

"(Soy) medio rebelde, medio inquieto, un poco testarudo, pero bueno, me ha servido mucho, son herramientas que para mí han sido súper necesarias", sentenció.

