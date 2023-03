Muere tío de Becky G: Revelan el trágico accidente que habría sufrido Gabriel Martínez en Río de Janeiro

Un primo de la madre de Becky G que se encontraba desaparecido en Brasil fue encontrado muerto. Su nombre era Gabriel Martínez y había ido a Río de Janeiro para disfrutar de los carnavales.

La intérprete de “Mamii” se había pronunciado por la desaparición de su pariente en sus redes sociales cuando las autoridades brasileñas todavía se encontraban en las labores de búsqueda.

"Es primo de mi mamá. Técnicamente sí, es de mi familia y estoy en contacto con medios legales en Brasil. Gracias por la ayuda", escribió la cantante estadounidense de raíces mexicanas, según People en español.

Aunque los reportes oficiales hablan de un accidente sin dar mayores detalles, la prensa brasileña cuenta lo que le pasó a Martínez, cuya muerte se confirmó el 2 de marzo, cuando Becky fue premiada por Billboard.

