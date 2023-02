No podía salir antes: La condición que le puso Shakira a Karol G para hacer juntas "TQG"

“Te Quedó Grande” (TQG) supera los 45 millones de vistas en Youtube en 24 horas. El dueto entre Shakira y Karol G es todo un éxito. Tenía garantizado ser un hit desde que ambas colombianas anunciaron que colaborarían juntas.

Pero, antes de que fuera así, Shakira impuso una puntual condición a “La Bichota”. La barranquillera sabía que un dueto juntas daría mucho de qué hablar y quiso garantizar algunas cosas primero.

La condición que habría puesto la ex de Gerard Piqué a su par colombiana se viralizó en redes sociales. Lo hizo horas después de que el sencillo "TQG" estallara en las plataformas digitales.

La canción "TQG" es otra clara descarga contra Gerard Piqué, incluso para Anuel AA, exnovio de la intérprete de "Tusa". Así lo afirman los seguidores de Shakira y Karol G tras escuchar el sencillo.

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, dice parte de la letra, que puede leerse en el clip oficial. Los fans de la mamá de Sasha y Milan afirman que, además, se trata de un directo mensaje para Clara Chía Martí.

Pero antes de derrochar sensualidad en el video hubo una serie de conversaciones entre ambas artistas que las llevaron a concretar el dueto.

Según reseña TV Azteca, la intérprete de “Monotonía” le exigió postergar el lanzamiento de su álbum “Mañana será bonito”, que estaba previsto para octubre pasado.

La razón es que Shakira quería que su colaboración con Bizarrap saliera primero. La "Session #53" causó furor y en el mismo día de su lanzamiento rompió récord en reproducciones.

La cantante de “Pies descalzos” quería asegurarse de que ningún otro tema suyo acaparara la atención. Y Karol G aceptó, pues hace un año había intentado colaborar con ella.

La ex de Anuel AA contó que las grabaciones fueron intensas, incluyeron hasta 16 horas para lograr la perfección que siempre busca la ex de Piqué.

