24 feb. 2023 - 14:20 hrs.

La cantante estadounidense Christina Aguilera era uno de los números más esperados del Festival de Viña del Mar 2023 y debutó sobre la Quinta Vergara durante la noche del pasado jueves.

Xtina, como es reconocida, hizo un repaso de sus grandes éxitos, tanto en español como en inglés, y se llevó los dos premios que entrega el certamen: gaviota de plata y gaviota de oro.

Tras bajar del escenario, el "Monstruo" no paraba de pifiar para pedir el regreso de la diva y los animadores tuvieron que aclarar que la artista anglo no podía volver a presentarse, ya que iba rumbo al hotel donde se hospeda en la capital.

"Les quiero contar que Christina Aguilera va en un auto de vuelta a Santiago", señaló María Luisa Godoy.

"Tenemos que continuar, Christina ya ha dejado la Quinta Vergara", insistió Martín Cárcamo, antes de presentar a Fabrizio Copano, quien logró sortear los abucheos del monstruo.

"¡Te quiero CHILE!"

A las 03:52 de la madrugada, la cantante le dedicó un mensaje a sus seguidores de Chile y publicó fotografías sobre su paso por el Festival.

"¡¡Te quiero CHILE!!", señaló la intérprete de "Ven conmigo" en un posteo de Twitter, junto al emoji de una bandera chilena.

"Gracias @elfestival por mis Gaviotas. No puedo esperar hacerlo de nuevo este fin de semana en Santiago", agregó en el mensaje.

Te quiero CHILE!! 🇨🇱 Thank you @elfestival for my Gaviota awards 🤍 Can’t wait to do it all again in Santiago this weekend 💋 pic.twitter.com/TyrGnaIZ6G — Christina Aguilera (@xtina) February 24, 2023

¿Dónde se presentará Christina Aguilera?

Christina Aguilera tiene agendado dos shows más para este fin de semana en Chile.

El sábado 25 y domingo 26 de febrero realizará conciertos en el Movistar Arena, donde será teloneada por la cantante chilena-canadiense, Vesta Lugg.

Para el domingo aún hay entradas disponibles y se pueden adquirir mediante el sistema Punto Ticket (presiona aquí).

Todo sobre Viña 2023