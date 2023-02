Le recordó a su hermana Claudia: La canción de Fito Páez que emocionó a Fran Conserva

23 feb. 2023 - 14:15 hrs.

Las panelistas del programa Milf de TV+ analizaron la trayectoria musical del cantante argentino Fito Páez previo a su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023.

En ese contexto, Francesca Conserva, se emocionó hasta las lágrimas luego de confesar que una canción del compositor trasandino le recuerda a su hermana Claudia, quien lucha contra un cáncer de mama desde el año pasado.

La canción que emocionó a Francesca

Mientras en el programa se escuchaba "Brillante", Fran comenzó a llorar tras revelar que el tema la emociona mucho y le recuerda a su hermana.

"En su momento me emocionaba por mi papá que se murió. Me pasa con 'ene' canciones de Fito, como 'Al lado del camino'", sinceró.

Posteriormente, la panelista contó que hay otro tema del argentino que le recuerda a su hermana Claudia, se trata de "La Verónica".

Conserva contó que el tema lo asocia a Claudia desde antes de ser diagnosticada con cáncer.

"Me acuerdo de antes de esa enfermedad, como que siempre me la he imaginado a ella prendiendo un cigarrillo. Habla también de una niña que sale en la tele y yo de chiquitita la veía en la tele, bueno, pero Fito me provoca mucho eso, como que identifico personas con las canciones de Fito, me siento un poco patética", finalizó.

Claudia Conserva fue diagnosticada con cáncer a mediados de 2022, luego de someterse a una mamografía de rutina. Tras conocer que padecía la enfermedad, se retiró de los medios de comunicación para enfocarse en su tratamiento médico.

