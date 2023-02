23 feb. 2023 - 11:06 hrs.

Este jueves 23 de febrero, el humor del Festival de Viña del Mar está a cargo de Fabrizio Copano, el standupero nacional que triunfa en Estados Unidos.

El comediante, radicado en tierras americanas desde 2017, visitó la Quinta Vergara en la noche previa a su presentación junto a su esposa, la estadunidense Cristina Garza, quien tiene casi seis meses de embarazo.

La pareja, hasta ahora, no había revelado públicamente que se encontraban esperado a su segundo hijo porque "somos piola", señaló Copano a Lun.

"Feliz de apoyar a mi marido"

Garza, quien se desempeña en la industria del cine y la televisión, se refirió a su embarazo con el citado medio.

"Estoy cargando mucho peso. Estoy bien, saludable y feliz de estar apoyando a mi marido, orgullosa de estar con él", señaló.

El año 2017, cuando Copano debutó en el Festival, Garza también estuvo en la Quinta Vergara e incluso trajo a su familia desde Estados Unidos para apoyarlo, pese a que no entendían español.

El matrimonio, radicado en Texas, ya tiene un hijo, Nino Roberto, de actuales tres años, y mientras ellos estaban en el anfiteatro para ver los shows de la tercera noche, su primogénito se encontraba al cuidado de su abuela.

"Está con su abuela, se porta muy bien, ama mucho a su papá y nosotros lo amamos mucho a él. Estamos felices", precisó Cristina Garza.

Artistas jueves 23 de febrero

Fabrizio Copano compartirá jornada con la icónica cantante estadounidense Christina Aguilera y el artista urbano nacional Polimá Westcoast.

Según explicó el comediante en su conferencia de prensa, él mismo pidió presentarse esta noche.

"Como el Festival vino de a poco la información, cuando vi el día de Christina Aguilera y Polimá, le escribí a la producción 'oye, ¿por qué no me dan ese día?' y ellos amablemente me dijeron que sí, que mi lo iban a ofrecer, que calzaba perfecto", acotó el comediante.

