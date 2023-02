"No puedo creer tu partida": Colegas y auditores lamentan muerte de Gonzalo Barrera, locutor de radio Bio Bio

El periodista y locutor radial Gonzalo Barrera, que se desempeñaba en El Trasnoche de radio Bio Bio, murió este martes 21 de febrero.

El deceso fue informado en uno de los programas de la radio. "Gonzalo Barrera se ha despedido en un día como hoy y nos va a acompañar siempre en un lugar que es sagrado también, la memoria, los recuerdos", señaló Álvaro Escobar al comunicar la noticia.

Desde la emisora señalaron "lamentamos la perdida de Gonzalo Barrera, que con tanto entusiasmo condujo por años el trasnoche de La Radio. A nombre del equipo completo, le mandamos un abrazo a su familia en este difícil momento".

El fallecimiento del comunicador no dejó indiferente ni a colegas ni auditores, quienes agradecieron la compañía que les brindó durante las noches y además utilizaron sus redes sociales para expresar sus condolencias.

No recuerdo darte las gracias lo suficiente con los años. Me dedicaste mucho tiempo.



Gracias por todo animal. No puedo creer tu partida, te quedé debiendo todos esos aprendizajes frente a las consolas 😔❤️🕊️



Se fue un león de la radio. Hasta siempre Gonzalo Barrera 👏👏👏 pic.twitter.com/xiPMfB4E4V