21 feb. 2023 - 12:30 hrs.

La cantante Paloma Mami cerró la primera noche del Festival de Viña del Mar 2023.

Debido a que la intérprete tiene colaboraciones con otros artistas nacionales, muchos pensaron que Pailita, con quien canta "Síntomas de soltera" y "Ultra Solo remix", estaría en el escenario de la Quinta Vergara.

Pailita se encontraba en el público, lo que acrecentó los rumores sobre una supuesta colaboración en vivo.

En el Festival, pero como jurado, también estaba Polimá, el principal autor de Ultra Solo, lo que potenció la idea de que los tres estarían sobre el escenario para entonar uno de los hits nacionales más galardonados de 2022.

¿Pailita iba a cantar con Paloma Mami en el Festival?

El pasado martes, un día después del show de Paloma Mami, se viralizó en redes sociales un supuesto setlist, en el cual aparecía que Pailita y Polimá la acompañarían en el remix de Ultra Solo, mientras que Pailita también estaría en "Síntomas de Soltera".

por favor la cantidad de cosas que tenía pensado hacer paloma mami en su show pero tuvo que cortarlo por la pésima organización del festival de viña y problemas de audio LOS ODIO pic.twitter.com/BLMSWt8v6m — nicolas; (@shouldmiIa) February 20, 2023

La imagen generó diversas interrogantes respecto a por qué Pailita no había estado sobre el escenario realizando la colaboración, lo que fue aclarado por el mismo cantante.

"Anda circulando un setlist de la Paloma en el cual aparezco yo, como que iba a entrar en 'Síntomas de soltera' y en 'Ultra Solo'. Quiero que no me anden metiendo en cosas en las que no tengo nada que ver”, comenzó diciendo el cantante mediante un live de Instagram.

En la instancia, el músico oriundo de Punta Arenas desmintió que haya sido invitado a presentarse con la intérprete de "Fingías".

"Nosotros ayer (el lunes) fuimos a ver el Festival. Yo con la Paloma no hablo desde que salió 'Síntomas de Soltera', ni con nadie de su equipo de trabajo", comentó Pailita, para luego agregar que "yo, nada que ver ahí. A nosotros no nos invitaron a cantar".

