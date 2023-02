19 feb. 2023 - 21:21 hrs.

La celebridad Pamela Díaz conversó en exclusiva con "Mucho Gusto", dando su opinión sin filtro sobre lo que fue la gala del Festival de Viña del Mar, reconociendo que no le gustó para nada esta edición.

Pamela ha participado en varias ocasiones de la gala del certamen musical, por lo que entiende perfectamente cómo funciona este evento enfocado en la moda.

"La encontré pobre"

Este 2023, Pamela fue invitada, pero declinó la invitación recibida, priorizando otros eventos que tenía para dicha jornada. Una decisión de la cual no se arrepiente para nada.

"Me bajé. Fue por lo mismo que vi. Fui un poquito visionaria, no me gustó. La encontré pobre (...) no me gustó ni los tiros de cámara", sentenció.

Luego aseguró que a su juicio la alfombra roja no lograba verse bien, que "se perdió el glamour", e incluso, criticó la temática sustentable del evento, la cual catalogó como "circo".

Pamela Díaz

"La gala para mí era una cosa que todos querían ir (...) si le preguntas a la mayoría hay una mala organización, tengo entendido que la Cote López espero cuatro horas", contó a modo de ejemplo del desorden que existió en el evento.

"Creo que cuando las cosas se van a hacer hazlas con menos. Menos es más", sentenció Pamela, quien opinó sin ningún tipo de filtros sobre este evento.

