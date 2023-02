"Me dijo algo muy cierto": Diego Urrutia reveló el mensaje que le envió Daniel Alcaíno tras decir que sí al Festival

19 feb. 2023 - 19:40 hrs.

Este domingo 19 de febrero comienza el Festival de la Canción de Viña del Mar, cuya edición número 62 ha estado cargada de polémicas, entre la inesperada bajada del comediante "Yerko Puchento".

El cómico personaje creado por Daniel Alcaíno fue reemplazado por el joven humorista Diego Urrutia, dedicado a realizar rutinas de stand-up comedy y crear videos para plataformas como TikTok.

En la previa a su show, agendado para el lunes 20 de febrero, Urrutia dio una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton Miramar, donde contó cómo enfrentó la propuesta de ser parte del certamen a pocos días de su inicio.

La inesperada propuesta

En este sentido, reveló que fue contactado por la organización del festival mientras estaba en una barbería en Temuco, su ciudad natal. "Sé que muchos colegas dieron mi nombre, muchos colegas y productores", partió comentando.

"Contesté el teléfono y me dijeron, ¿puedes hablar? Porque escuchaban algo que vibraba (risas). Fui a la casa, llamé y ahí empezó todo", recordó.

A pesar de la sorpresiva invitación y del desafío que está significada, el joven aseguró que no titubeó al decir que sí. "Nunca dudé. Esa es la clave de la decisión. Si yo hubiese tenido un poquito de duda, me hubiese abstenido de haber venido", indicó.

El mensaje de Daniel Alcaíno

Según declaró, tras el anuncio de su participación en la segunda jornada del Festival, recibió múltiples mensajes de apoyo. "Me llegó un mensaje de varios comediantes, un montón, no me imaginaba que tanta gente me iba a escribir y con tan buena onda también, tan atentos", aseguró.

Uno de ellos venía de parte de Daniel Alcaíno. "Me dijo algo muy cierto; que si tuve la valentía para ir y confirmar el hecho, significa que igual hay valentía para pararse en ese escenario. Me ayudaron mucho esas palabras", sentenció.

