"Me mandó un mensajito": La reacción de Cecilia Bolocco al ver que Kika Silva usó su icónico vestido transparente

19 feb. 2023 - 14:00 hrs.

El pasado viernes 17 de febrero se realizó la esperada gala del Festival de Viña 2023, que tuvo como temática ecológica de aire, agua y tierra; por lo que los invitados usaron trajes sustentables.

En esa línea, la modelo María Francisca Silva Sánchez, también conocida como Kika Silva, sorprendió a todos los televidentes al desfilar por la alfombra roja utilizando el icónico vestido que lució Cecilia Bolocco en este mismo evento, en su edición del 2007.

Todo sobre Viña 2023

ATON Chile.

La influencer apareció en pantalla con el recordado traje transparente, creado por el diseñador Rubén Campos, remarcando la importancia de reciclar prendas y no volver a comprar otra.

En la entrevista que dio Kika a los presentadores de la Gala, declaró que para ella, era "un honor" vestir el diseño y afirmó que eligió este look porque "es la mejor forma de retomar las galas y recordar que vuelva el Festival de Viña".

Cecilia Bolocco en la gala del Festival de Viña del Mar 2007

La reacción de Cecilia Bolocco

Tras el evento, la joven asistió a una especial edición de la "Noche Cero", programa donde Tonka Tomicic e invitados, entre ellos Kika Silva, evaluaron cómo fueron vestidos los asistentes.

En ese contexto, Kika reveló que la exMiss Universo se contactó por ella, mostrándose feliz del homenaje que recibió durante la gala.

"Me mandó un mensajito, Cecilia no está en Chile, me dijo que lo tuvo que ver por internet. Me dijo: 'Muchas gracias por tu mensaje, lo disfruté, lo vimos por internet, te mando un beso gigante'", aseguró.

Todo sobre Famosos chilenos