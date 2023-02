Usuarios lo compararon con Justin Bieber: Ricky Martin sorprende al publicar foto de uno de sus hijos gemelos

Ricky Martin, aunque no es tan constante al mostrar fotos de sus hijos, de vez en cuando sorprende a sus seguidores en redes sociales. Y así lo hizo al publicar una imagen de uno de sus hijos gemelos, Valentino, de catorce años.

El intérprete de “Vuelve” generó reacciones tanto de sus fans como de otras figuras famosas como Dayanara Torres, Catherine Fulop y Charytín, quienes elogiaron lo bien parecido que es el adolescente, reseña People en español.

Algunos comentaron cuánto ha crecido el jovencito, pero muchos de los comentarios afirman que el astro boricua de 51 años y su hijo guardan un gran parecido.

Ricky está casado con el artista plástico sueco de origen sirio Jwan Yosef desde el año 2017 y juntos crían a cuatro hijos.

Los gemelos Matteo y Valentino Martin cumplieron 14 años en agosto de 2022 y llegaron a la vida del cantante puertorriqueño por embarazo subrogado en 2008, cuando todavía no estaba con su actual esposo.

Después de casarse, en el año 2019 Martin tuvo a Lucía. Poco después, ese mismo año, llegó Renn. Los pequeños igualmente nacieron por embarazo subrogado.

Hasta la fecha se desconoce quiénes son las madres biológicas de los cuatro hijos del artista, refiere el portal Caras.

Ricky compartió en Instagram y Twitter una fotografía de Valentino en una barbería, en la cual le están acomodando el cabello. El jovencito ya tiene bigotes y quizás por eso el exmiembro de Menudo escribió: “Ya no es un bebé”.

Baby no more. #myson #Tino 14 years old pic.twitter.com/l3tJCX1Dtt