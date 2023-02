"Estoy preocupada por tu salud": Madre de Chyno Miranda reacciona ante nueva foto de su hijo en redes

19 feb. 2023 - 18:00 hrs.

Alcira Pérez, madre del cantante venezolano Chyno Miranda, no se tomó bien la publicación en redes sociales de una foto de su hijo junto a su excompañero de dúo Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho.

Por medio de un video, la madre del intérprete aseguró que su hijo no está bien de salud aún y le preocupa que se planifique un concierto del famoso dúo Chyno y Nacho.

Madre de Chyno Miranda le envía mensaje a Nacho

Pérez, quien nunca estuvo de acuerdo con que sacaran a su hijo del centro de rehabilitación Tía Panchita y lo llevaran a la clínica El Cedral, en Caracas, dijo que no es conveniente que el intérprete de "Quédate Conmigo" esté planificando alguna presentación junto a su excompañero de dúo.

“Estoy preocupada por tu salud, por lo que pueda pasar contigo. Yo conversé contigo en la clínica y comentamos sobre el show y te dije que no estabas preparado para un show como ese", manifestó la madre de Chyno Miranda.

"Tú te molestaste conmigo e insistí que no puedes hacerlo porque no estás preparado aún. No estás en condiciones para eso, te molestabas cada vez que lo decía”, advirtió.

¡Reaccionó a la visita! Madre de Chyno Miranda le mandó un recadito a Nacho https://t.co/CMOgI7TOMm pic.twitter.com/hunXVph8lI — SuperConfirmado (@superconfirmado) February 17, 2023

Acusación contra clínica

La mujer también aseguró que la clínica el Cedral le está permitiendo las salidas con más frecuencia a su hijo y que hay testigos que le informan que consume marihuana medicinal.

La descarga de Alcira también estuvo dirigida al cantante Nacho, a quien le pidió que por favor no se prestara para esta situación.

“En cuanto a ti, Nacho, no te prestes para eso, creo que si tu mamá estuviese en este caso, ten la plena seguridad de que ella estuviera aquí sentada solicitando a Jesús que no se preste para eso”, reseñó la revista Hola.

Alcira Pérez, madre del cantante Jesús Miranda, mejor conocido como Chyno, reveló que el encuentro entre Chyno y Nacho se dio en el “marco” de la preparación de un show musical. Sin embargo, aseguró que no está de acuerdo con la presentación de un concierto. #VIVOplay pic.twitter.com/t11SUzyO5H — VIVOplay (@vivoplaynet) February 17, 2023

Un mensaje a los fans de su hijo

La madre de Chyno Miranda también le envió un mensaje a los fans de su hijo y les recordó que él es un ser humano, no un producto, porque lo que no se quedará tranquila hasta verlo totalmente recuperado.

“Al público en general, no me importa si se molestan o no están de acuerdo con lo que yo digo. Lo que a mí me importa es mi hijo, su salud. Él es un ser humano, no un producto”, dijo de manera firme.

