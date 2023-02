La historia de la estrella infantil que murió en un albergue: ¿Quién era Austin Majors?

Al actor Austin Majors lo recuerdan por sus siete temporadas en “NYPD Blue” (Policías de Nueva York), donde se convirtió en estrella infantil de televisión. Los seguidores de la serie estrenada en 1993 y culminada en 2005, seguramente se habrán sorprendido por su muerte.

Pero quizás muchos no sabían que él también apareció en otra serie que causó furor entre 2003 y 2012, “Desperate housewives”. ¿Cuál fue su papel en la producción en la que compartió escenas con Eva Longoria?

Esto es lo que se sabe de la causa del fallecimiento del galardonado actor, quien murió a los 27 años en un refugio de indigentes, según TMZ.

Austin era un actor californiano nacido en 1995 y fallecido el 11 de febrero de 2023. Se graduó en la Escuela de Artes Cinematográficas de la University of Southern California. Además, era un Scout Águila, la mayor posición de los Boy Scouts en Estados Unidos.

Se hizo famoso por su papel de Theo Sipowicz en la serie “NYPD Blue”. El niño era hijo de uno de los protagonistas, Andy Sipowicz, interpretado por Dennis Franz, refiere Telemundo. Esta interpretación le valió el Premio Young Artist a la Mejor Actuación en 2002.

También protagonizó la película “Volaris” y tuvo roles secundarios en “According to Jim”, “How I met your mother” y “NCIS”. Austin tuvo un recordado personaje en “Amas de casa desesperadas”. En el siguiente video se le ve como Brett junto a Eva Longoria en 2007.

La muerte de Austin ocurrió cuando el joven se alojaba en un albergue en Los Ángeles. Los reportes no explican por qué Austin estaba en ese lugar.

Fuentes le dijeron a TMZ que no hay sospechas de homicidio, aunque se cree que Majors podría haber consumido una cantidad mortal de fentanilo. El 13 de febrero se realizó una autopsia, pero los resultados podrían tardar meses.

