Eva Longoria causó revuelo en mercado de Monterrey y sorprende al visitar un puesto de chicharrones

¿Qué pensarías si caminas por un mercado público y de pronto te encuentras a una superestrella? Así le ocurrió a los comerciantes y compradores del mercado El Mesón Estrella de Monterrey, en México, quienes quedaron sorprendidos al ver a Eva Longoria visitar el popular centro de abastecimiento.

La actriz de nacionalidad estadounidense y de raíces mexicanas llegó al popular mercado y se robó las miradas de todos.

Longoria, conocida por su papel en "Amas de Casas Desesperadas", recorrió parte de los locales del lugar, conversó y saludó a cada uno de los comerciantes, mientras que todos se esforzaban en conseguir una foto del momento.

Eva Longoria se detiene en un puesto de chicharrones

Uno de los momentos más comentados de la visita fue cuando la también productora se detuvo en un local de chicharrones. En el lugar conversó con el comerciante encargado, mientras los visitantes del mercado se acercaban para ver lo que ocurría y comprobar con sus propios ojos que realmente se trataba de Longoria.

Eva Longoria, actriz de la serie "Esposas Desesperadas", de visita en el popular mercado del Mesón Estrella, en Monterrey, Nuevo León.



Y ustedes que se fresean.#FelizViernesATodos pic.twitter.com/RcamSRYjXh — Maximiliano I de Mex (@maximiliano1_mx) March 11, 2022

“La posibilidad de uno en un millón de encontrarte a Eva Longoria en el Mesón Estrella (mercado de abastos de Monterrey) y me tocó... One in a million possibility to find Eva Longoria in the local fruit market!!”, escribió Tete Tellez, quien tuvo la posibilidad de tomarse una foto con la estrella.

Según información reseñada en el medio digital 24 horas México, la actriz estuvo de visita en el popular mercado porque trabaja en una serie gastronómica para CNN + llamada "Searching For Mexico" (Buscando México). Asimismo señalan que también estuvo de visita por Jalisco.

🇲🇽😍 Así es, @EvaLongoria está en #México

La actriz se encuentra grabando aspectos de una serie de gastronomía llamada #SearchingForMexico que se transmitirá próximamente en #CNNPlus y fue captada en el #MesóndeEstrella, un famoso #mercado de la ciudad de #NuevoLeón. pic.twitter.com/MtKp8lZEiQ — Subrayado.mx (@SubrayadoM) March 11, 2022

La actriz contó, en un video publicado en su cuenta de Instagram, que era lo que realizaría durante su estadía en México. En el video también se ve que no vino sola, sino que arribó al país en compañía de familiares y de su pequeño hijo Santiago.

“Primer día de @cnnplus Buscando a México. Muy honrada de liderar este viaje de comida y cultura... ¡y aún más emocionada de poder compartirlo con todos ustedes! #BuscandoMéxico #EvaEnMéxico”, escribió la actriz.

