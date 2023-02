17 feb. 2023 - 17:30 hrs.

Será este viernes la "Noche Cero", el nuevo nombre para denominar a la gala del Festival de Viña que mostrará los más creativos looks de los famosos en la ya tradicional alfombra roja que se realiza antes del certamen.

Cabe destacar que el evento contará con la presencia de Karen Doggenweiler, Rodrigo Sepúlveda, Carolina Arregui y José Antonio Neme, aunque este último podría no asistir, ya que lo estaría evaluando.

Cabe destacar que Neme ya tiene su traje, confeccionado por Sergio Arias, para el evento que este año tendrá una temática ecológica: aire, agua y tierra.

¿Qué dijo Neme?

"Tengo una personalidad muy complicada y tengo pocos amigos en esta industria... Ya no estoy para que me digan -no me miró, no me saludó-. ¡No me interesa!", fueron parte de los duros comentarios que hizo con respecto a la posibilidad de participar en el programa "Noche Cero".

"Me declaro en reflexión. Había llegado hoy día muy decidido a bajarme de la gala y dije bueno, la Karen ya está en Viña... Pero a medida que avanza este programa no puedo afirmar que voy a ir, no lo sé, pero al menos me declaro en reflexión", agregó.

El formato y la gente

El periodista fue enfático al destacar sus razones de índole personal, aunque también reveló argumentos relacionados con el formato, específicamente porque aleja al público de la alfombra roja.

"Que la gente quede tan marginada del evento. Me hubiera gustado más personas más cerca de la alfombra. A esas personas las quiero saludar y ver".

Todo sobre Festival de Viña