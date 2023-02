Relojes Rolex, cadenas y rosas rojas: La celebración de Yailin que hace pensar en una reconciliación con Anuel

16 feb. 2023 - 21:00 hrs.

¿Están o no juntos? Nuevamente, los fans de Anuel AA y Yailin "La más viral" están llenos de dudas ante las fotos que compartió la reguetonera en su cuenta de Instagram por el Día de San Valentín: un peluche gigante, rosas rojas, relojes Rolex y joyas forman parte de la postal que la chica presumió.

La publicación llama la atención no solo por lo excéntrico de los regalos, sino porque hace apenas una semana el cantante de "Secreto" informó que él y su esposa estaban separados.

¿Anuel AA y Yalin están juntos nuevamente?

La cantante dominicana no aclaró en su publicación si sigue o no con Anuel AA. Antes de esto, era poca su actividad en Instagram, sobre todo desde que su pareja declaró que ya no estaba junto a ella.

“Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad (...) Yailin es la madre de mi hija, entiendes lo que te digo. Mira, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Va a ser madre ahora, (una mujer) luchadora sola desde pequeña, boxeadora con su familia, apóyenla. Ya yo no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija”, dijo el cantante

Anuel anuncia separación con Yailin la mas viral...



Sepación en tiempo record, superando a Chabebe y Gabi Desangles 💔 pic.twitter.com/RMm4H583sZ — Nofuejuan ✪ (@nofuejuan) February 9, 2023

Sobre el tema Yailin, no aportó más nada. Solo se limitó a guardar silencio, aunque algunos usuarios revelaron que dejó de seguir a Anuel AA en su cuenta de Instagram.

Ahora, sorpresivamente, ella publicó una serie de fotos y un video en el que se muestran los regalos que recibió por el Día del Amor y la Amistad.

Los registros

En una de las gráficas ella sale recostada en la cama vestida de blanco. Hermosas rosas rojas la rodean y al costado está un enorme peluche. En el video además se aprecian collares, relojes Rolex, zarcillos, pulseras y anillos.

Yailin La Más Viral publicó un carrusel de fotos con los regalos que le dio ¿Anuel AA? el Día de los Enamorados. pic.twitter.com/B9KhauK83t — Directo a la Fuente (@directolafuente) February 16, 2023

Ella terminó de hacer estallar las redes sociales al escribir: “Soy la mujer más feliz del mundo, gracias Dios por tus bendiciones, viviendo mis sueños y la etapa más hermosa que le puede pasar a una mujer, ser madre. Ya falta poquito, mi reina para conocerte. Tus padres te esperamos con ansias. Enamorada de estos detalles. Gracias amor”, escribió.

