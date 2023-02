"Era muy chica": Millaray Viera detalla su fallido matrimonio con Álvaro López y la experiencia de ser madre joven

14 feb. 2023 - 16:00 hrs.

Era joven y sin experiencia. Este fue el detonante para que la actriz chilena y presentadora de televisión, Millaray Viera, no pudiera contar con un final feliz en su primer matrimonio con el músico Álvaro López. Las confesiones las hizo durante una entrevista con Cecilia Bolocco.

La historia de amor fallida de Millaray Viera

La famosa artista abrió su corazón para ahondar en aspectos muy personales de su historia de vida. Uno de ellos fue la decisión de casarse muy joven, cuando apenas tenía 18 años.

Viera recordó que al terminar la escuela decidió ir tras un sueño. Se mudó a México para iniciar su carrera en la actuación, pero una vez en el país azteca conoció al músico, Álvaro López, vocalista de "Los Bunkers", con quien inició una relación que no prosperó en el tiempo.

“Duramos poco casados. Empecé con él a los 18 años, fue la crónica de una muerte anunciada, era muy chica”, dijo la presentadora, quien ahora tiene 35 años. Gracias a la perspectiva que le da la madurez, reflexiona sobre sus experiencias en aquella etapa.

También contó el impacto que significó para ella enterarse a los 21 años que iba a ser madre. Aunque su pareja y su familia recibieron la noticia con alegría, ella no vivió el momento de la misma manera. Confiesa que si pudiera devolver el tiempo lo haría de otra forma.

“Yo no habría tenido guagua a los 21 si hubiera podido elegirlo. No es el escenario ideal. Y no siento culpa por eso, no tiene que ver con el amor inmenso que siento por mi hija. Yo trato de inculcarle que viaje, que viva primero”, señaló según información que reseña La Cuarta.

La actriz recordó cómo se sintió en aquel entonces y todo lo que significaba para ella ser madre a tan corta edad.

“Cuando me enteré de que iba a ser mamá se me vino el mundo encima por unos días. Era muy chica, no estaba en mis planes, estaba recién trabajando en México. Álvaro, en cambio, estaba feliz desde el primer día, decía que era una linda noticia y había que celebrar, y yo le decía ‘¿pero qué vamos a celebrar?’”, recordó.

Su relación con Álvaro López terminó en 2012, luego de estar cuatro años juntos. Actualmente llevan una relación cordial y su vínculo está solo relacionado con la crianza de su hija adolescente, Julieta, quien heredó por su padre el amor por la música.

