"Nunca me había cuestionado": Millaray Viera cuenta por qué no habla públicamente de su padre Gervasio

La presentadora de televisión, Millaray Viera, habló por primera vez sobre la muerte de su padre, el cantante uruguayo Gervasio Viera, y la razón por la que evita hablar públicamente sobre él.

La emotiva declaración la ofreció durante una entrevista en el programa "Todo por ti", conducido por Cecilia Bolocco, que saldrá al aire el próximo domingo y de la cual se publicó un avance a través de las redes sociales.

Millaray Viera es una de las conductoras de televisión más destacadas en la actualidad. Si bien es muy activa en las redes sociales, donde muestra parte de su vida junto a sus hijas, es muy reservada en lo que respecta a sus padres.

¿Qué dijo Viera?

En el fragmento audiovisual, se ve a la expareja de Cristián Sepúlveda entre lágrimas hablar sobre el difícil momento. "Nunca me había cuestionado el cómo había partido mi padre, ni mucho menos. Y un compañero me hizo un comentario y ahí me di cuenta de que no lo sabía", dijo.

Gervasio Viera fue un cantante uruguayo, nacionalizado en Chile, que murió en extrañas circunstancias hace 32 años: el 28 de octubre de 1990, cuando Millaray tenía apenas tres años de edad.

"Mi padre murió el día del funeral de mi abuela"

Aunque en un principio se manejó como un suicidio, luego se abrieron otras hipótesis, que señalaban que estaban involucradas terceras personas o que se trataba de un crimen político ocurrido en dictadura.

La actriz chilena también admitió que fue un momento muy duro para su mamá, porque enviudó dos días después de perder a su abuela, a quien consideraba como una segunda madre. “Mi padre murió el día del funeral de mi abuela", declaró.

