Cuando vivía una crisis económica: Juan Falcón reveló el millonario monto que una vez le prestó Katty Kowaleczcko

El destacado actor Juan Falcón, quien interpretó hace algunos años a Vittorio en "Verdades Ocultas", reveló un importante gesto que tuvo su amiga, la actriz Katty Kowaleczcko, cuando contrajo una importante deuda económica con un banco.

Eran cerca de 120 millones de pesos los que le debía Falcón a una institución financiera. De acuerdo a su relato contado a Canal 13, todo se debió a un mal negocio que hizo con su socio, quien comenzó a emitir cheques desde la cuenta del actor.

El millonario gesto de Katty Kowaleczcko

"Me metí en un negocio donde no debía meterme y al final me estaban quitando mi casa, todo, porque debía plata a una financiera. De hue... pasé unos cheques en blanco y mi exsocio lo llenó y cuando vine a ver ya estaba hasta el 'loly'", lamentó.

Katty Kowaleczcko y Juan Falcón

Por esta situación, Falcón solicitó ayuda a sus cercanos, recibiendo una mano de parte de Katty, quien le prestó $34 millones, con los cuales podía pagar la deuda. Cabe destacar que él ni siquiera le había contado a la actriz lo sucedido, sino que se enteró por otras personas.

"Me acuerdo perfectamente, además porque yo no la llamé, ella se enteró por alguien. Vivíamos muy cerca en ese minuto y me dijo ‘tu casa no te la van a quitar ni cag...'", recordó el actor.

Katty, presente en el programa, acotó que le entregó los $34 millones en efectivo, recibiendo este dinero tiempo después de parte de él en un sobre lleno de billetes. "Con esos 34 millones yo saldé todas mis deudas y me dijo ‘si me lo puedes pagar algún día me lo pagas’", sentenció.

Juan Falcón

"Uno cuando tiene amigos queridos... tengo que reconocer que Juan también ha sido muy generoso conmigo y mi familia, uno quiere que la gente lo pase bien. Y me puse en los zapatos de él", indicó Kowaleczcko.

La actriz fue enfática en indicar que no esperaba el dinero de vuelta, ya que ella no lo vio como un préstamo. "Un día me llamó y me dijo ‘oye, cabra chica, vente para el banco’ y me lo devolvió, pero cuando uno hace esos gestos por la gente que ama, que quiere, no lo esperas, no estás cobrando de vuelta lo que le deben a uno", cerró.

