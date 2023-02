"Ellas fueron agresivas": Lisandra Silva respondió a funa en su contra tras vivir altercado con mujer en un parque

07 feb. 2023 - 10:10 hrs.

La influencer Lisandra Silva fue víctima de una nueva funa en redes sociales durante este fin de semana, por parte de una mujer que la vio en un parque de la región Metropolitana.

A Silva la acusan de haber echado a una mujer y sus mascotas del lugar, debido a que no quería que los perros de ella estuvieran cerca de sus hijos.

"Me parece insólito que esta clase de persona sea tan simpática y amorosa en redes sociales, y en persona sea una aborrecida que molesta a los demás por tener mascotas", indicó la "denunciante" en un comentario que hizo en un posteo de Lisandra, el cual, posteriormente, fue eliminado.

La defensa de Lisandra

Al notar que el tema iba escalando cada vez más, Lisandra Silva decidió defenderse de las acusaciones, respondiendo a todos quienes estaban criticando su supuesto actuar.

"Me vienen funando desde ayer. Me han escrito cosas horribles, me han insultado, me han amenazado. Dicen que odio a los animales... es alucinante el nivel de ciberbullying", lamentó la cubana.

Para entregar un contexto de la situación, Silva dejó en claro que toda su familia "ama a los animales". No obstante, durante los últimos días, Noah fue mordido por el perro de una amiga suya, que le enterró un colmillo "muy cerca del ojo", aseguró.

Por lo mismo, al ver que los perros de la mujer estaban cerca de su familia, le pidió que los alejara. "Mi pequeña de 8 meses estaba gateando y ella es bien asustadiza. Con lo que pasó días atrás, yo quedé un poco aprensiva. Estaba tranquila en el parque y se acercan dos chicas a menos de un metro de distancia, con dos perros, y uno de ellos estaba sin correa", indicó.

Luego, agregó que, "al ver que se pusieron tan cerca y yo tenía a la niña en el pasto gateando... los perros estaban jugando entre ellos, pero ellos se muerden, es un poco agresivo, y me asusté un poco. Les pregunté si podían alejarse", revelando que la respuesta de ellas no fue positiva.

Hijos de Lisandra jugando en el parque

"‘¿Qué te creís, hueona? ¿El parque es tuyo? Anda a comprarte un parque. Es un espacio público y me voy a sentar acá con mis perros’", habría sido la respuesta que recibió Lisandra, según aseguró.

"Les dije que no me creía dueña del parque, pero le pedí humanamente que se alejara un poco con los perros porque me daba aprensión con mi hija... Ellas fueron agresivas, me ofendieron y les dije que al menos le pusieran correa a su perro. Había una chica que pasó en bicicleta y también les dijo que le pusieran correa", añadió.

Para cerrar su historia, dijo, "mi hija se asusta. Yo creo que todo se trata de empatizar y aplicar sentido común".

