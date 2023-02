Musa de "Morandé con Compañía": Así luce hoy la inolvidable Lola Melnyck

06 feb. 2023 - 08:01 hrs.

El extinto programa "Morandé con Compañía" fue un semillero de talentos de humor y, también, de muchas mujeres que sacaron varios suspiros a los televidentes que no se perdían los capítulos.

Una de ellas fue la ucraniana Lola Melnyck, una exuberante presentadora de televisión y bailarina, cuyo acento extranjero inmediatamente llamó la atención de los fanáticos del espacio.

Melnyck, desde temprana edad, demostró tener aptitudes para ser bailarina, disciplina que practicó en varias partes del mundo, puesto que su padre era comerciante y la hizo viajar junto a ella a diferentes lados.

Cuando tenía 14 años se estableció en Francia, y allí aprovechó de estudiar varios idiomas. La rubia "se peina" hablando inglés, francés, castellano y portugués, además de su lengua madre, el ucraniano.

Su gran bagaje cultural le permitió desenvolverse sin mayor complejidad en Sudamérica. Antes de llegar a Chile, se convirtió en una figura en Argentina, animando programas como "El portal de las mascotas" e incluso actuó en la teleserie "El sodero de mi vida".

En 2002 arriba a Chile directamente a Mega, donde participó como una de las musas del "Morandé", compartiendo espacio con Mey Santamaría, Blanquita Nieves, entre otras recordadas modelos del espacio.

Se mantuvo tanto en ese programa, como en otros de Chile como miembro estable, hasta el 2010, año en que decide agarrar sus maletas y mudarse a Brasil. Su desplante le permitió hacerse conocida en dicho país también y ser invitada recurrente a varios shows de la pantalla chica.

La ucraniana actualmente vive en Brasil y mantiene su fama en aquel país, donde tiene miles de fanáticos que la siguen en redes sociales.

Desde el 2022 tiene una relación con un artista brasileño llamado Marcio, aunque su nombre artístico es MC MM. Pasó la Navidad junto a él y su familia, pese a que ella la celebra en enero, debido a su religión ortodoxa.

"Yo llevé la ensalada rusa con papa, pickles, pepinos, cebollas y arvejas bien picadas. La original llevaba caviar, pero hoy le agregan carne o pescado", indicó a Las Últimas Noticias (LUN) a fines de diciembre del 2022.

En la misma conversación con el citado medio, Lola detalló que conoció a Marcio gracias a que hace algunos meses, ella le hizo una entrevista para un programa de televisión que conducía en la señal SBT.

"No lo conocía, me preparé bien, como suelo hacerlo. Él me contó sobre su vida, su historia, su música, temas sociales y políticos. Fue muy grato. A veces los prejuicios se rompen y este fue el caso: me encontré con un hombre inteligente, reflexivo, centrado y estudiado", señaló.

Marcio estudió finanzas y farmacéutica, y durante años ejerció como gerente de una de las más importantes cadenas de farmacias brasileñas. Gracias a lo que ganó en dicho empleo, ha podido financiar su carrera artística.

Melnyck confesó todas las cosas que la enamoraron de él: "Es muy dedicado conmigo, cuidado, inteligente. Él me dice que soy un monstruito profesional, que soy muy grande en lo que hago y siempre me apoya para que crezca, para que mejore, aconsejándome de la mejor manera".

