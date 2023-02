12 feb. 2023 - 21:55 hrs.

La noche del pasado jueves 9 de febrero, la influencer y actriz chilena, Belén Soto, vivió uno de los días más esperados de su vida: su matrimonio religioso con Branko Bacovich.

Un ramillete de famosos chilenos fueron invitados a la fiesta, quienes compartieron registros de cómo fue la boda de Belén.

Además, este domingo, Belén utilizó sus redes sociales para publicar nuevas fotos de su boda y enviar un tierno mensaje a su esposo.

Emotivas palabras a su esposo

En un posteo de Instagram, la actriz escribió: "Para Branko. Hace exactamente 6 años atrás, conocí al amor de mi vida. Un día 6 de febrero a las 21:15 de la noche. Sin pretensión alguna, en el año 2017, cumpliendo recién mis 20 años, vi a la persona más semejante a lo que cuando chica y en mis sueños yo describía y dibujaba junto a mi mamá como el hombre de mi vida. Alto, rubio, apuesto, de ojos azules intensos, una risa fuerte, y con humildad innata".

"Sin ganas de conversar con nadie, sentada sola en un sillón mirando la hora para poder escaparme a mi casa. Te acercaste, te sentaste frente a mí y me hablaste sin querer nada a cambio, con tu simpatía y ganas de conversar, intentaste de establecer temas de conversación. Mientras solo te miraba y pensaba, ¿me estará pasando realmente esto a mí?", agregó.

Por último, finaliza sus tiernas palabras, escribiendo que "no me pregunten cómo, no crean ahora que mi amiga les va a poder leer la vida, porque bruja no es, pero te conocí un día 6, y ahora luego de 6 años, a mis 26 años, nos estamos casando. Y han sido los 6 años más hermosos de mi vida. Gracias por elegirme la mujer de tu vida, Te amo por siempre. Tu Chinita".

El matrimonio de Belén Soto

Quien más grabó videos que subió a las redes sociales fue Karen Bejarano, quien subió varios clips tanto de la ceremonia religiosa como de la cena.

Al aire libre se hizo el rito, con todos los invitados luciendo looks playeros, en tonos claros, combinando con la estética y la ambientación del lugar.

El altar estaba decorado con flores secas y sujetos vestidos con trajes típicos de los pueblos originarios mexicanos, quienes lanzaron "humo" a los novios mientras caminaban hacia allá.

Belén lució un vestido semitransparente, en la que se traslucía su piel, con flores bordadas en toda la parte superior, y algunas en la falda. Branko, por su parte, optó por un traje de color beige.

