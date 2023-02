Gala Caldirola responde con potente reflexión a críticas por su vestido en boda de Flaviana Seeling

12 feb. 2023 - 17:30 hrs.

Gala Caldirola alzó la voz tras las recientes críticas que ha recibido. La española fue cuestionada por el vestido que usó en el matrimonio de Flaviana Seeling y utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión al respecto.

La exchica reality utilizó durante la boda de Flaviana, exbailarina de Axe Bahía, con el empresario Orlando Carmona, un vestido con toques negros, largo y escotado.

No obstante, fue un look que a varios de sus seguidores no les gustó. "Feo, lejos el peor look que te he visto" y "florerito", fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación en Instagram.

¿Qué dijo la exchica reality?

Frente a esto, la propia Gala se tomó el tiempo de abordar las críticas a través de las 'stories' de su perfil de Instagram. "Creo que hoy en día a través de las redes sociales se han creado dos realidades: la que uno muestra, apariencia y la que uno vive, que es la verdadera, lo que uno es", partió comentando la influencer española.

Gala profundizó más al respecto y señaló que: "Hoy en día todo el mundo busca la aprobación en lo externo. Y quiero recordar que la única aprobación que nosotros necesitamos, es la de nosotros mismos, porque nadie va a ser felices por nosotros".

"Si alguien esperaba que yo me comprara un vestido Gucci y fuera la más glamorosa del evento, lamento no cumplir con sus expectativas, pero estoy tratando de cumplir con las mías", sentenció la española.

