Acusado de deber 20 mil dólares: La demanda a Parived por la que embargaron su hogar en 2012

07 feb. 2023 - 15:00 hrs.

El pasado martes 31 de enero, Tonka Tomicic vivió el allanamiento de su exclusivo departamento, debido a la investigación del "Caso relojes VIP", en la cual está involucrado su marido, Marco Antonio López, mejor conocido como "Parived".

Si bien actualmente se encuentran separados, de acuerdo a lo que la misma Tonka confirmó hace unos días, siguen compartiendo residencia. Cuando llegó la Policía de Investigaciones (PDI) al inmueble, justo Parived no estaba, debido se encontraba realizando deporte en un cerro cercano.

Denuncia por 20 mil dólares

En todo caso, este no es el primer problema legal que vive Marco Antonio López. Hace 11 años, en 2012, el "gurú espiritual", también expareja de la modelo Inessa Sorokina, fue embargado tras contraer una millonaria deuda con un amigo.

Marco Antonio Miranda fue el demandante de Parived, acusando ante la justicia que en el año 1989 le prestó 20 mil dólares, los cuales nunca fueron devueltos.

Tonka y Parived

"En la década de los 80 ambos asistíamos a los cursos de meditación de calle Las Torcazas. Éramos muy amigos. Por eso mismo, a finales de 1989, Marco Antonio me pidió el dinero para iniciar un negocio. Se lo entregué sin problemas. Luego se fue del país y le perdí la pista. A mediados de los 1990 y a principios del 1991 me envió dos cartas de su puño y letra, diciendo que alguna vez me lo pagaría, pero nunca lo hizo", explicó en ese entonces Miranda a Las Últimas Noticias (LUN).

Por lo anterior, el 30° Juzgado Civil de Santiago, mandató a Carabineros de la 19° Comisaría de Providencia, a que fueran a un departamento propiedad de Parived, en la comuna de Lo Barnechea con una orden de embargo para requisar dicho bien raíz y dejar algunos artículos en "depósito provisional". Esto significa que no los podía mover ni vender, reporta una nota de Cooperativa de la época.

En "Secreto a Voces" en 2012, tras ser consultada sobre esta demanda, Tonka fue enfática en asegurar que el préstamo era "una mentira", reafirmando que era "totalmente falso" lo anterior, pese a que Parived confirmó ante la justicia que él había escrito unas cartas donde reconocía la deuda, informa Emol.

En 2013 salió la resolución del caso, la cual fue apelada por la parte demandante y archivada finalmente en 2015. La puedes revisar a continuación.

