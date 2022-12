"Le mintieron": Samantha Markle acusa a su hermana Meghan de separarla de su hija tras estreno de documental de Netflix

09 dic. 2022 - 19:00 hrs.

A tan solo horas de que se estrenaran los primeros episodios de “Harry y Meghan” a través de las pantallas de Netflix, ya salen los detractores: los dos medios hermanos de la duquesa de Sussex.

Meghan Markle lleva una espinosa relación con su padre Thomas Markle y sus hermanos, Samantha y Thomas Markle Jr., quienes constantemente hacen duros señalamientos en su contra.

De hecho, ninguno de los tres fueron invitados a su boda real en el año 2018, y Samantha la demandó el pasado mes de marzo por, supuestamente, inventarse una historia de falsa pobreza y abandono.

Todo sobre Meghan Markle

Hermano de Meghan Markle llama "ridículas" a las confesiones de Harry

Tras el estreno de la serie documental, que muestra duras revelaciones sobre la vida del príncipe Harry y Meghan Makle, antes y después de dejar la realeza británica, Samantha y Thomas fueron los primeros en reaccionar.

En el episodio tres, Harry asegura que Meghan tenía un padre antes de casarse con él y que después de esto lo perdió. “Si Meg no estuviera conmigo, su papá seguiría siendo su papá. Ella tenía un padre antes de esto y ahora no tiene un padre. Y yo cargué con eso”, dijo el hijo menor de la fallecida princesa Diana de Gales.

Un comentario que fue rechazado con contundencia por Thomas Jr. quien calificó de “ridículas y falsas” estas declaraciones.

“Creo que es horrible. El documental está tan lejos en tantos niveles diferentes que es realmente un poco inquietante. Decir que ella no tiene una familia y que no tiene un padre, y que Harry diga que ahora no tiene un padre, eso es simplemente ridículo", señaló según difundió el diario Daily Mail.

Samantha Markle acusa a su hermana de separarla de su hija

Por su parte, Samantha Markle acusó a su hermana de hacer lo posible para dañar la relación con su hija, Ashleigh Hale, de 37 años, al insinuar que no pudo ser invitada a la boda por la fracturada relación que tenía su madre con Meghan.

“A Ashleigh le mintieron y, de hecho, mi hermana fue quien supuestamente le dijo a Ashleigh que no podía ir a la boda. Entonces sentí que estaba manipulando a mi hija, y eso es realmente triste, porque mi hija aparentemente guardaba rencor y sentía que yo era la razón por la que no pudo asistir a la boda", expresó Samantha.

Los hermanos también criticaron el hecho de que Meghan no se preocupara por su padre, de 78 años, quien ha sufrido dos ataques cardíacos y un derrame cerebral.

Todo sobre Famosos