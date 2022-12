"Estos espasmos afectan todos los aspectos": El sindrome que podría dejar a Céline Dion como una estatua humana

08 dic. 2022 - 16:00 hrs.

La legendaria cantante y actriz canadiense, Céline Dion, acaba de hacer una dura revelación a todos sus fanáticos: fue diagnosticada con el síndrome autoinmune de la persona rígida que la obligó a cancelar todos sus conciertos.

Esta es la segunda vez que la artista famosa por interpretar el tema de “Titanic” cancela sus presentaciones. En enero, suspendió parte de la gira prevista para este año y ahora vuelve a posponer las fechas hasta 2024.

A través de un video que compartió en Instagram, Céline se comunicó directamente con sus más de cinco millones de seguidores. En medio del relato se le vio bastante conmovida y al borde de las lágrimas.

La rara enfermedad que padece Céline Dion

“Hola a todos, lamento haber tardado tanto en comunicarme con ustedes. Los extraño mucho a todos y no puedo esperar para estar en el escenario hablando con ustedes en persona”, comenzó diciendo.

“No estaba lista para decir nada antes, pero estoy lista ahora. He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y no es fácil para mí lidiar con ellos. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida que afecta a 1 de cada millón de personas”, reveló la artista.

Celine, de 54 años, detalló que este raro padecimiento, hasta ahora, no tiene cura. "Todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo".

La soprano dijo que tiene un gran equipo de médicos que trabajan a su lado para ayudarla a mejorar y la presencia y el amor de sus hijos que la han apoyado durante todo el proceso.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

El síndrome de la persona rígida es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y que se manifiesta por rigidez, espasmos musculares e incrementada sensibilidad con estímulos externos que empeoran las contracciones.

La intérprete de música romántica dijo que esta enfermedad, incluso, le ha afectado las cuerdas vocales.

"Estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades cuando camino y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la manera en que estoy acostumbrada", detalló.

