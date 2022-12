María José Quintanilla se sincera sobre la razón por la que no muestra a su pareja en redes sociales: "Qué más quieren"

07 dic. 2022 - 10:00 hrs.

La cantante y conductora de "La hora de jugar", María José Quintanilla, es una de las figuras televisivas que prefiere mantener en privado la identidad de su pareja, lo que ha despertado la curiosidad de sus miles de seguidores.

Han sido contadas las oportunidades en que "Coté" ha hablado sobre su enamorado. Una de ellas fue a mediados de noviembre, cuando en un programa de televisión reveló que esta relación no solo ha sido la más larga que ha tenido, sino que también "la más estable".

En detalle, la artista chilena lleva alrededor de cuatro años con el kinesiólogo Eduardo Carrasco, quien durante todo ese tiempo ha estado al margen de la vida mediática de la cantante.

Cabe destacar que Quintanilla ha mostrado a través de su cuenta de Instagram breves intervenciones de su pololo. Eso sí, sin que se vea su rostro.

¿Por qué Coté no muestra a su pareja en redes sociales?

Durante las últimas horas, María José inició una ronda de preguntas mediante la mencionada red social, fue en ese contexto que un usuario decidió preguntarle por este tema.

"¿Por qué a tu pareja no le gusta salir en redes sociales? ¿Le incomoda perder su privacidad?”, fue la consulta que le envió el seguidor, y que no dejó indiferente a la joven.

La intérprete de "Que te vaya bonito" le respondió con un particular video en donde explicó que "no es que no le guste salir en mis redes, solo que eso es parte de mi vida privada".

"No puedo andar mostrando todo. Imagínate amigo, tendría que mostrar cómo voy al baño, a ti no te gustaría", bromeó.

En este sentido, destacó que no se cierra a la posibilidad de que el kinesiólogo sea parte de algunas de sus publicaciones. "Eso no quiere decir que algún minuto no salga, relájense un poco hermanos, les muestro hasta las espinillas, qué más quieren", sentenció.

